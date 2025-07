Discuten la innovación tecnológica para mejorar el sistema de justicia

"Nuestra gestión es profundamente reformista y pretendemos transformar cada área del Estado; sabemos que muchas veces no se avanzó por miedo a enfrentar a las corporaciones y al statu quo". La afirmación fue del gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de la jornada llamada Innovación Judicial: tecnología, transparencia y servicio para una justicia centrada en las personas.

El gobernador compartió la apertura de la jornada realizada en la Estación Belgrano junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Luego, fue la disertación de Mario Daniel Adaro, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, pionero en la aplicación de tecnología en los procesos judiciales. Sobre el final hubo talleres con actores de la justicia santafesina.

Mascheroni en la apertura del acto resumió los principales aspectos de reforma en el sistema de justicia que puso en marcha la actual administración mencionando las reformas al Código de Procedimientos en lo penal, creación de la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria; juicio por jurados e incluso el debate sobre el nuevo código procedimental civil y comercial. También marcó la necesidad de avanzar con procesos de digitalización en todo el Estado, especialmente en el Poder Judicial.

A su turno, Falistocco valoró el uso de la tecnología, las consideró herramientas para los conceptos de democracia y libertad; instó a no olvidar la importancia de la palabra democracia y pidió usar todas las herramientas para fortalecerla. Destacó la importancia de la Inteligencia Artificial aunque aclaró "nunca debe sustituir al juicio humano" a la hora de sentencias o pronunciamientos judiciales. "Yo deposito mucha confianza en la política, no solo en las ciencias" afirmó el presidente de la Corte.

También pidió que en la reforma constitucional que se viene haya conceptos claros sobre temas claves como agua, aire o ciencia y mostró números del proceso de digitalización que puso en marcha el Poder Judicial.

"Es responsabilidad de los hombres de gobierno ver este desarrollo un poco más hacia el futuro, cuáles son los recursos que nosotros debemos tener, no solo para que avance, sino también para resguardar a la población en general en el uso y en la distribución de la tecnología", destacó. Para eso pidió tener espíritu de aprendizaje, no perder capacidad de asombro y estimular lo que es bueno.

Así destacó que las nuevas herramientas son las que más condicen con el espíritu de democracia y libertad "porque es una vía recta que tiene el ciudadano de a pie para penetrar en el estado. El autoritario le tiene miedo a la descentralización". Luego se detuvo en la necesidad de que el uso de las herramientas sea transparente, segura y por supuesto eficiente. O sea, el avance tecnológico no puede estar desprovisto de la ética".

Sobre inteligencia artificial, reiteró conceptos que pronunció en la apertura del año judicial. "En los juicios ejecutivos, y si hay tareas repetitivas que bien se pueden cargar la inteligencia artificial. Pero nunca puede ser un sustituto del juicio humano", exclamó. Más adelante, dijo que los hombres de gobierno debe mirar los sesgos con los que se alimentan las herramientas tecnológicas.

Ya sobre el final aseguró que "el Poder Judicial está comprometido en la reforma. Hoy está desapareciendo el papel. Tenemos el expediente digital. Con algunas medidas que hemos tomado vamos hacia la destrucción del papel".

De Pullaro

Para el gobernador, la presencia de integrantes de los tres poderes "muestran la necesidad del cambio y de la transformación" e insistió en la necesidad de tener un estado más eficiente y más eficaz. Insistió en que encabeza un gobierno "profundamente reformista que pretende empujar las transformaciones en cada una de las áreas del estado y utilizar el poder que nos dio la democracia para transformar cada una de las áreas del estado". Destacó los cambios que empujan, día a día en el Ejecutivo poniendo en juego el capital político ante corporaciones y el statu quo.



"Queremos ser mejores y empujamos todos los días las transformaciones que tenemos que empujar. Utilizamos los recursos que tenemos a mano, poder llevar adelante los cambios que necesita el ciudadano para poder vivir mejor".

Aclaró que el problema no son los recursos e hizo un paralelismo en el tema personal. "En el Poder Ejecutivo hay 5.000 empleados menos que el año pasado; en la Legislatura, 40 empleados menos y en el Poder Judicial 80 más. El año pasado me tocó firmar 1056 expedientes con cargos del Poder Judicial y este año tengo 750 más de los cuales ya firmé alrededor de 300. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer en este ámbito es si eso impacta en la eficiencia que tenemos que tener para brindar mejores servicios todos y cada uno de nosotros, a quienes los ciudadanos a fin de mes, nos pagan un sueldo".

Valoró el aporte de Adaro e instó que "teniendo los mismos recursos, podemos brindar mejores servicios; que la gente sienta también que la democracia no es solamente ir a elegir autoridades cada dos años, sino que la democracia te puede resolver los problemas de tu vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer".

Presencias

En la apertura de la jornada en la Belgrano, el gobernador fue acompañado por los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Tecnológica, Fabián Bastia, acompañados por sus equipos más el secretario de Trabajo, Julio Genesini.

La Corte, además de Falistocco, contó con la participación de los ministros Jorge Baclini y Margarita Zabalza y el procurador general, Jorge Barraguirre. También estuvieron la fiscal general, María Cecilia Vranicich y el defensora general, Estrella Moreno Robinson.

Concursos

En la presentación de la conferencia, Mascheroni informó que se terminaron todos los concursos convocados para cubrir vacantes de jueces y camaristas así como de fiscales y defensores. "Cuando se terminen de resolver algunas impugnaciones, empezarán a ser enviados pliegos a la Legislastura" anticipó. Además señaló que el Consejo de la Magistratura elevó ya al gobernador la terna seleccionada en el concurso para designar el fiscal regional N° 2 con sede en Rosario.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.