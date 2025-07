¿Otro "ninguneo" de Pullaro a Viotti?

Cuando desde R24N decimos que Pullaro no le atiende el teléfono a Viotti y que la relación es pésima, no lo decimos solo por que a Viotti lo "obligaron" a poner la cárcel en Rafaela, lo manifestamos por datos concretos y pruebas elocuentes. Una muestra de ello es la reunión que en la mañana de hoy tuvieron los concejales del PJ junto a Luis Castellano con funcionarios de Pullaro, saltando literalmente a Viotti y dejándolo "pintado" a pocos días de una humillante derrota y cuando en Rafaela cada día se rumorea con mayor insistencia que Luis Castellano ya decidió ser el próximo candidato a intendente en 2027 y para lo cual decidió ponerse a trabajar desde ahora, sin perder tiempo y convencido que es la forma de volver a gobernar la ciudad. No es habitual que un gobernador del mismo signo político del intendente, reciba a la oposición de ese intendente y menos para gestionar una obra muy sensible para un impirtante secror de la ciudad.



Durante la mañana del jueves fueron recibidos por Marcelo Mantra, Subsecretario de Planificación Estratégica de la Provincia, quien respondió y brindó información importante a los concejales sobre diversas obras para Rafaela, en particular el proyecto educativo de la Escuela de Barrio Mora.

En una nota dirigida al ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, los ediles recordaron que la obra cuenta con una partida aprobada en el presupuesto por $1.510.400.000, y solicitaron el inicio del proceso licitatorio que permita comenzar los trabajos.





Los concejales expresaron su preocupación por la falta de avances en una obra largamente esperada por la comunidad educativa de Rafaela. En 2022, el Concejo Municipal aprobó por ordenanza la donación de dos terrenos a favor del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el compromiso de que allí se construya el nuevo establecimiento educativo en un plazo máximo de cinco años.

El proyecto, ya elaborado por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, contempla la construcción de una escuela primaria y una secundaria, ambas con aulas distribuidas en dos plantas, con capacidad para albergar en total a más de 750 alumnos, y espacios comunes como un polideportivo.

“Esta escuela es una necesidad real para las familias del barrio Mora y zonas cercanas, y cuenta con presupuesto aprobado. Estamos pidiendo lo que ya fue planificado y comprometido”, expresaron los concejales tras la reunión.

Desde el bloque aseguraron que continuarán impulsando todas las gestiones necesarias para que esta obra educativa se concrete lo antes posible.



El sector noreste de la ciudad es sin dudas el que mayor desarrollo urbano ha tenido en los últimos años. Fueron muchos los planes de urbanización impulsados por el gobierno local así como las obras ejecutadas que lo hicieron posible y fueron transformando la fisonomía de los barrios allí conformados.

Hoy en día gran cantidad de familias viven en el sector pero el mismo no cuenta con escuelas secundarias que pueden abarcar su radio, por lo que los alumnos deben concurrir a la escuela de barrio San José, la cual ya se encuentra funcionando al máximo de su capacidad.

“La concreción de esta escuela es vital para la ciudad y las gestiones se encuentran avanzadas. Cuenta con un terreno, con el proyecto arquitectónico realizado y con partidas dentro del presupuesto provincial de este año. No hay excusas para no avanzar, el gobierno local tiene que gestionar y defender nuestra ciudad en todos los frentes” sostuvieron los ediles.

Al respecto cabe mencionar que la obra debe iniciarse antes del año 2027, que es el límite establecido en la ordenanza mediante la cual se cedió el terreno. De lo contrario, el mismo vuelve a manos municipales y puede tener otros destinos.