LLA quiere desregular colegios profesionales en todo el país y que dejen de robar algunos vivos

Marcela Pagano (La Libertad Avanza) presentó en Diputados un proyecto de ley para habilitar al Gobierno nacional a desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios en todo el país.

Entre las modificaciones previstas en dicha iniciativa, se eliminaría la obligatoriedad del pago de cuotas colegiales y tasas regulatorias.

El proyecto en su articulado dice:

ARTÍCULO 1°— Objeto. La presente ley tiene como objetivo desregular la

actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando

la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier

otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio

profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los

profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes

jurisdicciones.

ARTÍCULO 2°— Sustitúyese el Artículo 1°- del Decreto 2293/92, por el

siguiente texto:

“ARTÍCULO 1°-: Créase el Registro Nacional de profesionales universitarios

y no universitarios en el ámbito del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE

LA NACIÓN, en el que deberán inscribirse gratuitamente todos aquellos

profesionales universitarios y no universitarios con título de validez

nacional, para ejercer su profesión en todo el territorio de la República.

Dicho Registro, reemplazará la matrícula obligatoria en los respectivos

Colegios, Consejos, Asociaciones de profesionales y organismos análogos que regulen el ejercicio de la profesión”.

ARTÍCULO 3°— Los Colegios, Consejos, Asociaciones de Profesionales y

organismos que actualmente realicen la inscripción de matrículas

profesiones, deberán suministrar la información actualizada al Registro

Nacional de Profesionales Universitarios y No Universitarios, creado por la

presente ley.

Asimismo, dichos organismos podrán, mediante convenio con el

MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE LA NACIÓN, como autoridad de

aplicación de la presente ley, ser designados como sedes de matriculación,

a fin de facilitar la inscripción de los profesionales en el registro nacional.

Este convenio establecerá las condiciones de funcionamiento, y las

responsabilidades de los organismos en cuanto a la correcta actualización y

resguardo de los datos, asegurando la transparencia y la integridad del

proceso.

ARTÍCULO 4°— Se establece un plazo de 120 días, a partir de la sanción de

esta ley, para que los sujetos obligados cumplan con las disposiciones

previstas en el artículo anterior. El incumplimiento será pasible de

sanciones que determine la autoridad de aplicación en la reglamentación.

ARTÍCULO 5°— Prohibición de tasas, cuotas colegiales o contribuciones

obligatorias. Los Colegios, Consejos, Asociaciones de Profesionales y

organismos nacionales no podrán imponer, bajo ninguna circunstancia,

tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución

obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional. Cualquier tipo

de aporte o contribución de carácter económico será voluntario.

ARTÍCULO 6°— Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a dictar disposiciones análogas a la presente ley, para garantizar que

no existan impedimentos por parte de Colegios, Consejos, Asociaciones de

Profesionales y organismos, para el libre ejercicio de la profesión.

ARTÍCULO 7°— EXCLUSIÓN DEL PERSONAL DE SALUD DE LA TASA

REGULATORIA LEY N° 24.804. Queda exento del pago de la tasa prevista

en el Artículo 26° de la Ley 24.804, el personal de salud, tanto técnico como

médico, que se desempeñe en instituciones sanitarias, ya sean públicas o

privadas.

ARTÍCULO 8°— Comuníquese al Poder Ejecutivo.