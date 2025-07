Semifinales del Mundial de Clubes 2025: así se va armando el cuadro

Los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 ya comenzaron y los equipos que siguen en pie buscan clasificar a las flamantes semifinales del torneo internacional.

Hasta el momento, los equipos que ya avanzaron a la siguiente instancia son: Fluminense y Chelsea, ambos ganaron sus respectivos partidos el viernes 4 de julio

Los cruces confirmados de semifinales del Mundial de Clubes

Martes 8 de julio

16:00 horas. Fluminense vs. Chelsea

Miércoles 9 de julio

16:00 horas. (Ganador de PSG vs. Bayern Múnich) vs. (Ganador de Real Madrid vs. Borussia Dortmund)

¿Cuándo será la gran final del Mundial de Clubes?

Luego de que se definan las semifinales de la máxima competición a nivel clubes, todo se resolverá en la gran final el próximo domingo 13 de julio, cuando los finalistas disputen el último partido en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, a partir de las 16:00 horas.

Fuente: 442