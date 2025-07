L’Equipe, contundente sobre el futuro de Messi: “Al-Ahli ya inició conversaciones”

El Mundial de Clubes duró más de lo esperado para Inter Miami con la clasificación a octavos de final, donde fue eliminado por el PSG tras un letar 4-0. Después de esa actuación, el equipo de Javier Mascherano no tuvo tiempo para descansar, ya que el reinicio de la competencia en la MLS lo llevó hasta Montreal, donde volvió a la victoria con un 4-1 en el que Lionel Messi aportó una asistencia dos goles. Y, como de costumbre, el 10 y capitán siempre es la noticia del día.

En la mañana de este lunes, su figura ocupa la noticia principal de la web de L’Equipe, el prestigioso medio deportivo francés, que asegura tener información exclusiva acerca de que el Al-Ahli de Arabia Saudita ya entró en contacto con el crack argentino para intentar sumarlo a su plantel a partir del año próximo, una vez que finalice el contrato que Messi tiene firmado con el Inter Miami hasta diciembre de 2025.

“Al-Ahli ha iniciado conversaciones con Lionel Messi”, es uno de los títulos que publicó L’Equipe antes de dar más detalles de su información: “El club saudí está buscando fichar a Lionel Messi a partir de diciembre, una vez que expire su contrato con el Inter Miami. No es ningún secreto que Arabia Saudita intentó ficharloen el verano de 2023, al finalizar su contrato con el PSG. Dos años después, la liga local no pierde la esperanza, ya que el argentino volverá a ser agente libre a partir de diciembre. No se han revelado los detalles financieros de las negociaciones, pero el país que albergará el Mundial de 2034 pretende hacer todo lo posible para inclinar la balanza”.

¿Cuáles son los planes de Messi para 2026?

Con 38 años recién cumplidos, la Pulga sigue vigente en la MLS, una liga que no le plantea tanta exigencia deportiva, pero que le permite seguir compitiendo a nivel club y, por supuesto, sigue siendo una pieza fundamental para la Selección Argentina. Y por allí pasa un punto fundamental de su próximo objetivo: el Mundial 2026 ya no es un sueño tan lejano y defender el título mundial conseguido en Qatar sería un cierre ideal para su vida con la camiseta celeste y blanca.

La MLS finalizará en octubre y la siguiente temporada no se inicia hasta febrero del año próximo, lo que implica un largo parate para Messi justo en los meses previos a la próxima Copa del Mundo, un punto que no lo beneficia respecto a ese objetivo. Por eso, en las últimas semanas ya se rumoreó de una posible salida al menos por seis meses para no perder ritmo de competencia. En ese sentido, la Saudí Pro League le ofrece un calendario más positivo, ya que comenzará en agosto y finalizará en mayo del 2026.

Fuente: bolavip