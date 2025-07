Los candidatos siguen firmes: Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka avanzan en Wimbledon y así quedaron los cruces

La acción en la segunda semana de Wimbledon dejó algunas sorpresas y afirmó a los candidatos. La edición 2025 del Grand Slam britanico ya conoce los cruces de cuartos de final masculino y femenino.

El cuadro por primera vez en esta edición se cerró sin argentinos. Solana Sierra cayó por 2-0 (6-3 y 6-2) ante Laura Siegemund y por parte del lado masculino el rendimiento fue flojo al no tener tenistas en la segunda semana de competencia.

Aryna Sabalenka va por su primer GS sobre césped

La bielorrusa viene de ganar el Roland Garros de este año y siendo la número 1 del ranking, va por la revancha de Wimbledon 2024, donde supo ser la favorita, pero se retiró por una lesión. Por otro lado, Mirra Andreeva está siendo la revelación del torneo: Con 18 años tiene la oportunidad de consagrarse por primera vez en un Grand Slam, pero estas solo se podrían cruzar en la final.

Así queda el cuadro

Sabalenka (1) vs. Siegemund

Anisimova (13) vs. Pavlyuchenkova

Andreeva (7) vs. Bencic

Swiatek (8) vs. Samsonova (19)

Sinner y Alcaraz en lados opuestos

El español superó a Rublev y sueña con su tercer Wimbledon al hilo, pero aún quedan varios pesos pesados, aunque en la previa su rival parece accesible. Jannik Sinner está en su mejor momento de forma, aunque en hoy le sonrió la suerte: Ganó el Abierto de Australia por segundo año consecutivo, y cayó en la final de Roland Garros, en ambas estaba Alcaraz enfrente.

Así queda el cuadro

Sinner (1) vs. Shelton (10)

Cobolli (22) vs. Djokovic (6)

Fritz (5) vs. Khachanov (17)

Norrie vs. Alcaraz (2)

Fuente: 442