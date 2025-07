"Santa Fe va a dar un paso muy importante en materia institucional"

Ricardo Terrile es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario; fue diputado nacional santafesino por la UCR en el regreso de la democracia y tuvo activa participación entonces en debates como la ley de divorcio.

Días atrás compartió un panel con Roberto Vicente, catedrático de la UNL, invitado por el Grupo Cosmopolita sobre de qué se habla cuando decimos reformar la Constitución de la provincia. En ese marco, conversó sobre aspectos de la inminente reforma con El Litoral. "Parece mentira que estamos a las puertas de una reforma que hemos esperado tanto", señala.

- Tenemos por delante un debate, no sabemos a ciencia cierta cómo y de qué manera se va a desarrollar. Creo que va a haber mucho trabajo de los asesores; mucho trabajo de comisiones. Ojalá que se pueda generar debate sobre algunas cuestiones trascendentes. Soy bastante pesimista en eso, pero es un paso importante el que vamos a dar. Hay temas relevantes como es, básicamente, el tema de la reelección indefinida de diputados y senadores. Creo que hay que terminar con eso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció en el caso de Formosa. Estamos con mucha expectativa: comunas, municipios, gobernadores, procedimientos, leyes, derechos, en fin, estamos trabajando a full en muchos temas.



- Hay temas interesantes que se vienen como por ejemplo donde va a quedar el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal...

- Se va a generar un debate en torno a eso, cada uno de los partidos y, de los convencionales que representan esas organizaciones tienen más o menos una idea, se está tratando, procurando que la Constitución termine siendo un contrato constitucional, un contrato social consensuando los aspectos más importantes. No hay duda de que hay aspectos que desde ya están consensuados: derechos, garantías, la internacionalización de los derechos constitucionales que consagró la reforma del 94, van a estar también consustanciados en esta Constitución. Pero hay otros temas que van a provocar un fuerte debate como por ejemplo el tema de comunas y municipios. ¿Quién va a tener la competencia y la facultad de dictar las cartas orgánicas?. En este panel con los participantes escuchamos opiniones muy importantes. No pueden, no cabe, no corresponde que sean los concejos municipales porque sería, en definitiva, dictar una ordenanza- Una carta orgánica es otra cosa y es impensable que la dicte un Concejo.

Deberíamos procurar que en los municipios de más de 30 o 40 000 habitantes, esas cartas orgánicas sean hechas por convencionales constituyentes municipales elegidos a tal fin.

- Ahora la pelea es por reglamento, la regla de juego de la convención

- Eso es muy relevante porque si vas a dictar un reglamento en donde va a coartar cualquier posibilidad de debate será un problema. Recuerde la experiencia de 1994, donde (Alvaro) Alsogaray y el grupo liberal llevó a la justicia federal, primero al juzgado federal de Santa Fe y luego a la Cámara en Rosario el tema y declaró que es un acto político no justiciable y en consecuencia convalidó una reglamentación que se votaba por sí o por no en referencia al llamado Núcleo de Coincidencias Básicas.

Está en debate. Seguramente quien va a va a ser el presidente de la convención conversará con los presidentes de los bloques acerca de esto que es clave para los plenarios.

- ¿Las cátedras están siendo consultadas por los sectores políticos que formarán la convención?

- Sí, si. En Rosario, el Partido Socialista citó a las cátedras de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, de Derecho Político para escucharlos. El radicalismo también lo hizo. El gobernador como convencional, ya no como gobernador, nos convocó a los titulares de cuatro cátedras de la UNR. Estuvimos conversando, fue muy interesante.

- Es optimista en que este proceso de reforma saldrá bien desde el punto de vista institucional.

- No sé si va a salir bien, va a salir. Va a haber reforma, probablemente toda reforma es mejorable. Vamos a hacer un buen trabajo y creo que de alguna manera la reforma va a dar un texto mejor que la Constitución del 62. Estoy convencido de eso. Ahora, si va a ser todo lo que hubiéramos querido, no lo sé porque es un fruto del consenso. Muchas veces cosas que uno quiere puede no estar en el exto.

- Es un gran desafío para Santa Fe en un momento de crispación y de hondura de grieta lograr un consenso.

- Sí, sí. La preocupación nuestra en este momento es la abstención. Es decir, esa indiferencia que existe de una gran parte del electorado de no ir a votar, no participar y eso evidentemente es un tema preocupante.



Bolillero para concejales

El Tribunal Electoral realizó el sorteo para determinar en las cinco nuevas ciudades el nombre de los concejales que tendrán dos o cuatro años de mandato. Así el bolillero determinó la suerte de futuros ediles de San José de la Esquina, Teodelina, Alvear, Villa Minetti y Helvecia.

Uno de los ejes propuestos de reforma de la Constitución es la renovación total de los concejos municipales cada cuatro años en la misma elección de gobernador y de la Legislatura. No obstante, en la última elección surgieron 19 intendentes y casi 300 concejales con cuatro años de mandato. Es decir, hasta 2029.

Algunos convencionales trabajan en cláusulas transitorias para unificar mandatos de cuatro años, algo que recién ocurriría en toda la provincia en 2031.

