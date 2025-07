Milei volvió a cargar contra Villarruel tras la aprobación del aumento a jubilados: “Una traidora”

Javier Milei volvió a criticar duramente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no frenar una sesión del Senado donde se aprobó un aumento a jubilados.

La calificó como “una traidora” sin nombrarla directamente.

Patricia Bullrich también atacó a Villarruel, quien respondió defendiendo su rol institucional y atacando el pasado político de la ministra.

El conflicto expone una fuerte interna en el oficialismo y muestra el deterioro de la relación entre los líderes de La Libertad Avanza.

Milei insiste en vetar cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei volvió a disparar con dureza contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, en medio de la creciente tensión dentro del oficialismo. El nuevo episodio de la interna se desató luego de que el Senado, bajo la presidencia de Villarruel, habilitara la sesión en la que la oposición aprobó un aumento a las jubilaciones y otros proyectos con impacto fiscal. Desde la Casa Rosada acusan a la vice de no frenar una avanzada que consideran “contra el equilibrio de las cuentas públicas”.

Sin nombrarla, pero con una alusión directa, Milei la calificó como “una traidora” durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, Guillermo Francos”, dijo el mandatario en un balance de gestión en el que además se jactó de haber “sacado de la pobreza a 11 millones de argentinos”.

El ataque se sumó al cruce público entre Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también apuntó directamente contra la vicepresidenta por no interrumpir la sesión. “No sea cómplice del kirchnerismo destructor”, le reprochó Bullrich en redes sociales. La respuesta no tardó: Villarruel reivindicó su rol institucional y recordó que fue electa para “presidir las sesiones, me gusten o no”, defendiendo el funcionamiento del Senado como “cuerpo soberano”.

La vice también le devolvió con munición pesada: “La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, escribió en alusión al pasado montonero de Bullrich. “Mientras yo combatí al kirchnerismo, usted pululaba de partido en partido”, agregó.

El enfrentamiento político quedó completamente expuesto. Mientras Milei insiste en vetar cualquier ley que afecte su meta de “déficit cero”, la aprobación del aumento a jubilaciones desató una interna feroz. El Presidente insistió en que su gobierno es “el mejor de la historia” y volvió a elogiar su plan económico, al que comparó favorablemente con el de Carlos Menem.

Villarruel, por su parte, redobló su defensa institucional. “Me votaron para defender la institucionalidad, no para levantarme cuando las papas queman”, escribió. Aunque no se refirió directamente a las acusaciones del Presidente, sí dejó en claro que no piensa ceder ante presiones del Ejecutivo.

Con esta nueva escalada, la relación entre los principales socios de La Libertad Avanza parece haber tocado fondo. La disputa deja al descubierto la fragilidad política del oficialismo y suma incertidumbre sobre el rumbo legislativo del Gobierno en un momento clave.