Mascherano se refirió a los rumores que vinculan a De Paul con el Inter Miami: "Es ese tipo de jugador que nos gusta"

Más allá de que el mercado de pases se concentra en el fútbol argentino y europeo, Estados Unidos también entra en escena: en las últimas horas, creció el rumor de que Rodrigo De Paul podría unirse a Lionel Messi en el Inter de Miami.

A día de hoy, todavía no hay novedades sobre el futuro del Motorcito, pero este viernes, en la previa de una nueva jornada de la MLS, el director técnico de Las Garzas, Javier Mascherano, se animó a hablar del tema.

“Oficialmente no hay nada. Yo también he leído y escuchado lo que ha salido en sus medios, pero en ese sentido hay que ser prudente porque es jugador de otro equipo, de otra institución. Si el día de mañana llegara a pasar algo, no tendría ningún problema en responder", arrancó el Jefecito en conferencia de prensa.

Luego, sobre De Paul y su performance, agregó: “Como jugador obviamente tiene jerarquía, es campeón del mundo con la Selección argentina. Lleva mucho tiempo jugando en Europa y es ese tipo de jugador que obviamente nos gusta".

"No puedo decir más nada porque no sé absolutamente nada“, cerró el entrenador del conjunto que viste de rosa.

Cabe recordar que el inter Miami de Lionel Messi se prepara para una nueva fecha de la Major League Soccer, cuando el sábado 12 de julio enfrenten al Nashville a partir de las 19:45 horas.

Fuente: 442