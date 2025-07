Reforma de la Constitución de Santa Fe: temas claves y mirada al futuro

La Constitución de la provincia de Santa Fe rige desde 1962. Sesenta y tres años después, un proceso histórico busca actualizar sus contenidos para que refleje los desafíos actuales y los que vendrán. La Convención Constituyente inicia su tarea y, aunque será una reforma parcial, los temas en juego son de amplio impacto ciudadano.

En diálogo con El Litoral, Mariela Uberti —abogada, profesora adjunta de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal— valora la oportunidad que representa este debate institucional. “Las reformas constitucionales no se dan con frecuencia. No se trata de responder a lo inmediato, sino de pensar hacia adelante”, señaló.

La norma madre y su conexión con la vida cotidiana

“Todo lo que nos sucede a diario está enmarcado en la Constitución”, afirma Uberti. Esa norma máxima —que en Santa Fe tiene más de seis décadas sin modificaciones— regula derechos, deberes y la estructura de poder. La reforma parcial actual define qué artículos podrán ser modificados, suprimidos o incorporados.

Además, se introdujo una herramienta innovadora: los llamados temas habilitados. Esto significa que la Convención podrá tratar e incorporar cuestiones no mencionadas de forma expresa en los artículos iniciales. Así, la reforma se abre a discusiones contemporáneas como el derecho al agua, la seguridad pública, la participación ciudadana, los derechos digitales o la autonomía municipal.

“No son asuntos menores. No estaban en la conversación hace 60 años, pero hoy resultan esenciales”, señala la especialista.

La dimensión pedagógica del proceso también es central. “La Constitución tiene dos grandes partes: la dogmática —derechos y deberes— y la orgánica —la estructura del poder—. Esta reforma aborda ambas. El proceso es complejo, pero está siendo acompañado de espacios de discusión pública previos, como conversatorios o reuniones con actores sociales”, detalla Uberti.

Consensos, representación y el desafío de reformar

Uno de los interrogantes más frecuentes es cómo se legitima a quienes integran la Convención. Para Uberti, la respuesta es clara: “Fueron electos por el voto popular. No se requiere un título profesional ni conocimientos específicos. Se respeta la voluntad democrática”.

La Convención, además de soberana, deberá redactar su reglamento interno, formar comisiones por temas y avanzar en los debates. Luego, una comisión de redacción elaborará el texto final que regirá en la provincia. También habrá cláusulas transitorias para adaptar las nuevas normas a la realidad vigente.

La abogada subraya que las reformas siempre son hijas del consenso: “Hubo muchos intentos previos que fracasaron por falta de acuerdos. Esta vez se dio el contexto necesario para avanzar. Lo interesante es que la ciudadanía está habilitada a participar, a proponer, a pensar en los temas que le importan”.

Sobre la pluralidad de voces, Uberti enfatiza la relevancia de temas como la libertad religiosa. “Vivimos en una sociedad plural. Nuestra Constitución todavía tiene una redacción muy alejada de la diversidad de credos que reconoce la nacional. Este es el momento de revisar eso”, apunta.

También señaló que otros temas muy presentes en el debate son el acceso al agua, el derecho a la ciudad, el rol del Consejo de la Magistratura o la organización del Ministerio Público de la Acusación. “Muchos sectores sociales y profesionales participaron de los diálogos previos. Es un proceso enriquecido por la escucha”, destacó.

Uno de los puntos más sensibles será la posible habilitación de la reelección del Poder Ejecutivo, hoy no contemplada en la Constitución santafesina. Uberti recordó que Santa Fe y Mendoza son las únicas provincias que no regulan esta posibilidad, y explicó a El Litoral que permitir una reelección no implicaría una excepción en el sistema institucional.

“Nuestros legisladores, intendentes y presidentes comunales son reelectos de forma sucesiva en muchos casos”, apuntó. La decisión sobre el modelo —una reelección, períodos alternados u otras variantes— será competencia de la Convención.

Tiempos acotados, experiencia colectiva

La ley que habilitó la reforma establece dos limitaciones: por un lado, los temas que pueden ser tratados; por otro, el tiempo de funcionamiento de la Convención. “Tiene un plazo de duración con posibilidad de una prórroga breve”, explicó Uberti. Según anticipó, a fines de agosto o en septiembre se debería contar con el nuevo texto constitucional.

La profesora remarcó también el valor cívico del proceso: “Poder contarles a los alumnos cómo se transforma la Constitución que rige nuestra vida cotidiana es un privilegio. Todos los santafesinos deberíamos aprovechar esta experiencia, porque es única”.

En su rol docente, rescata la posibilidad de articular la enseñanza del derecho constitucional con una vivencia en tiempo real. “Este es un muy buen ejercicio, no sólo como docentes sino como ciudadanos. Pude presenciar debates previos a 1994, y participar ahora, con una mirada puesta en el futuro, es algo que no se da todos los días”.

La reforma de la Constitución de Santa Fe está por empezar. Y como señala Uberti, no se trata solo de modificar artículos: se trata de pensar cómo queremos vivir los próximos cincuenta años.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.