Vicuña se mostró junto a Magnolia y Amancio después de que la China Suárez lo acusara de ser un padre ausente

Benjamín Vicuña se mostró jugando con sus hijos Magnolia y Amancio tras el escándalo con la China Suárez.

Después de casi una semana de silencio absoluto, el actor chileno reapareció en sus redes sociales, donde compartió una tierna foto jugando con sus hijos fruto de la relación con la actriz.

El posteo de Vicuña llega a casi una semana del escándalo que se desató luego de que la ex Casi Ángeles lo acusara de infiel, maltratador y padre ausente.

Es que luego de las polémicas acusaciones en su contra, Vicuña se limitó a decir: “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

Fuente: TN