A Garnacho le ofrecieron jugar junto a Cristiano Ronaldo en Al Nassr y su respuesta fue categórica

El futuro de Alejandro Garnacho es una incógnita. De cara al mercado de pases que será la antesala a la temporada 2025-26, aún no se conoce dónde jugará el futbolista de la Selección Argentina. Lo único confirmado es que ya no tiene lugar en Manchester United.

El Bichito perdió terreno en la última campaña y Ruben Amorim le dejó claro que no cuenta con él para la campaña entrante. Por ello, los Diablos Rojos lo declararon transferible y el futbolista argentino aguarda por la mejor oferta para continuar su carrera.

El jugador de 21 años, que ya tuvo presentaciones con la camiseta de la Selección Argentina, recibió en los últimos meses sondeos de equipos de la talla de Napoli, Chelsea y Bayer Leverkusen, pero todas estas opciones se enfriaron con el correr de las semanas.

El combinado de la Premier League espera una oferta económica que ronde los 70 millones de euros, una cifra que podría espantar a los pretendientes del nacido en España. En el horizonte asomó un destino que podría cumplir con este requisito para el club inglés.

Se trata de Al Nassr, el equipo dónde milita Cristiano Ronaldo. Según adelantó Mundo Deportivo, el combinado saudí se mostró interesado en adquirir el pase de Garnacho, fanático del futbolista portugués, con quién ya compartió equipo en los Diablos Rojos.

A pesar de esta posibilidad, el Bichito ya descartó esta chance aunque incluya el reencuentro con su ídolo. La prioridad del jugador de la Albiceleste es permanecer en Europa para continuar explotando su carrera y, preferentemente, seguir en la Premier League.

Por qué Garnacho fue separado del plantel de Manchester United

De acuerdo a lo informado por el medio británico The Telegraph, la ausencia del argentino en la pretemporada en Carrington se debe a una decisión de Rúben Amorim. El estratega decidió que quienes no formen parte del proyecto para lo que viene no formen parte de los entrenamientos.

La decisión del director técnico se extendió a Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia y Marcus Rashford, todos futbolistas que ya no entran en su consideración y caras que no aparecieron en el inicio de la semana. Todos deberán buscar una salida.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

En total, el argentino registró 11 goles y 10 asistencias en 58 partidos disputados con la camiseta de Manchester United en la última temporada. Desde su arribo a los Red Devils, acumula 26 anotaciones y 22 pases de gol en un total de 144 compromisos de carácter oficial.

Fuente: bolavip