Los Pumas cayeron al 7° puesto en el ranking y complican su situación para el Mundial 2027

La Selección Argentina de Rugby atraviesa un momento complicado en su preparación rumbo al Mundial de Australia 2027. Las recientes derrotas ante Inglaterra generaron una caída en el ranking mundial de World Rugby: Los Pumas descendieron del quinto al séptimo puesto, una posición que podría tener serias consecuencias a futuro.

Por qué éstas derrotas complicaron a Los Pumas

Este retroceso los deja momentáneamente fuera del grupo de seis cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará en diciembre de este año. Si la situación no mejora, Argentina podría integrar una zona junto a potencias como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia o Irlanda, lo que complicaría considerablemente sus chances de avanzar a instancias decisivas.

El sorteo de Australia 2027 marcará un nuevo formato para el torneo: participarán 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros, replicando un modelo que se utilizó en los mundiales de fútbol entre 1986 y 1994.

Para intentar mejorar su posición en el ranking y evitar un grupo complicado, Los Pumas deberán esperar al Rugby Championship, que comenzará en agosto. Allí se medirán con potencias del hemisferio sur como Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, encuentros que sí ofrecen margen para escalar posiciones.

En cambio, el próximo partido ante Uruguay, que se jugará este sábado en Salta, no tendrá impacto en el ranking, aunque servirá como preparación.

Cabe destacar que World Rugby decidió postergar el sorteo un año respecto a ediciones anteriores para evitar errores como en Francia 2023, donde el sorteo se realizó con demasiada anticipación y provocó desequilibrios: cuatro de las mejores selecciones del momento quedaron emparejadas en solo dos grupos y se enfrentaron prematuramente en cuartos de final.

El top 10 del Ranking de World Rugby

Sudáfrica – 92.78 pts.

Nueva Zelanda – 91.72 pts.

Irlanda – 89.83 pts.

Francia – 88.16 pts.

Inglaterra – 87.64 pts.

Australia – 82.52 pts.

Argentina – 82.05 pts.

Escocia – 81.33 pts.

Fiji – 80.10 pts.

Italia – 77.77 pts.

Cuáles son los próximo partidos de Los Pumas

Rugby Championship (Agosto/septiembre)

16 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes-Córdoba) 18.10.

23 agosto – Los Pumas vs All Blacks (Estadio José Amalfitani-Buenos Aires) 18.10.

6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) 1:30.

13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) 1:00.

27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban) - 12:10.

4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 10:00.

Noviembre

9 noviembre – Gales vs Los Pumas (Principality Stadium – Cardiff, Gales) – 12:10.

16 noviembre – Escocia vs Los Pumas (Murrayfield Stadium – Edimburgo, Escocia) – 12:10.

23 noviembre – Inglaterra vs Los Pumas (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 13:10.

