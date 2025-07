El mercado espera una menor presión sobre el dólar, pero advierte por los efectos de la suba de tasas

Tras la licitación de deuda en la que el Gobierno captó $4,7 billones, no se descarta que este jueves continúe la participación del Banco Central (BCRA) en la rueda de Repo para evitar presión sobre el dólar.



Si bien el Tesoro captó casi el total de los pesos excedentes (los cálculos oficiales hablaban de $5 billones) mediante la emisión de letras y bonos, la liquidación de esas operaciones se realizará recién el viernes. Por lo tanto, en el mercado descuentan que este jueves el BCRA renovará los Repo que tomó en la jornada previa. Con todo, la incógnita será si continúa pagando 36% o hay algún cambio en el costo del dinero.

“Creemos que va a ser una medida, según lo que aclaró Caputo ayer por X, que dura hasta el viernes, para estabilizar lo que sería un poco la volatilidad de corto plazo. A partir de la semana que viene, ya esta rueda repo no funcionaría”, consideró Rocco Abalsamo, asesor financiero de Cocos Gold.

Desafíos pendientes

El Gobierno asegura que el objetivo de la estrategia que combina licitación de deuda en pesos, participación del BCRA en la rueda Repo e intervención de la entidad en el mercado secundario de Letras apunta a retirar pesos excedentes de la economía, con el fin de evitar un salto en la inflación.

Sin embargo, hay dos efectos colaterales de sus acciones que también se verifican. Por un lado, subió la tasa de los instrumentos en pesos. De hecho, la licitación del Tesoro salió a tasas mayores a las que se pagaban en el mercado secundario.

“Este es el costo a pagar por el error no forzado del final tan abrupto de las Lefi, sin buscar un reemplazo adecuado. Calculo que, de a poco, el mercado se irá acomodando a un nivel de tasas un poco más normales porque este nivel no se puede sostener en el tiempo: al Tesoro le cuesta 20 puntos de tasa real positiva. No es sostenible, salvo que estén dispuestos a subir el superávit primario de forma muy significativa, lo que es complicado”, afirmó Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.

En la misma línea se manifestó Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, que si bien reconoció que la licitación de deuda tendrá un efecto contractivo afirmó que el encarecimiento del financiamiento puede impactar negativamente en la actividad económica.

“La sostenibilidad de este esquema dependerá de que se mantenga la demanda por instrumentos en moneda local y de que no se deteriore la confianza macro que tiene como ancla fundamental el superávit fiscal (allí colabora el dato positivo de junio). Por ahora, el éxito de la colocación permite al Gobierno ganar tiempo en el frente cambiario, aunque el desafío se traslada al plano real”, apuntó el analista.

Como espejo del aumento en la tasa, se desalienta la dolarización, ya no es tan conveniente endeudarse en moneda local para comprar dólares. Por el contrario, sostener los retornos en pesos ayuda a renovar el apetito por las estrategias que apuntan a conseguir ganancias dolarizadas mediante instrumentos en moneda local (carry trade).

“Ponerle un piso a la retribución de los pesos a corto plazo resulta una prioridad para no deteriorar las colocaciones en moneda local, en especial en momentos cuando el reacomodamiento del dólar hacia los $1300 podría ir abriendo un renovado apetito por apuestas tácticas hacia el ‘carry’ dentro del actual proceso de desinflación", destacó el operador Gustavo Ber, titular del estudio homónimo.

A la vez, al retirar pesos excedentes de la economía Abalsamo prevé que una vez que se concrete el efecto de la licitación el dólar detenga la suba reciente o la revierta. En lo que va de julio, la cotización del tipo de cambio mayorista avanzó $56 (4,6%).

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.