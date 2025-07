El Mercado de Pilotos ya se está moviendo y podría definir el futuro de Franco Colapinto

Justo en la mitad de la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la llamada 'Silly Season' está dando señales, previo al receso veraniego, que será después del GP de Hungría el 3 de agosto y si bien no tiene el impacto de 2024, con el pase de Hamilton a Ferrari, tiene lo suyo.

GM-Cadillac anunciará la dupla de pilotos con los que debutará en 2026, varios contratos finalizarán, otros no han sido renovados y se cree que al menos habrá una baja y un piloto será ascendido a la máxima categoría.

La situación de los pilotos equipo por equipo

McLaren, viendo el potencial de Oscar Piastri, le extendió el contrato hasta 2028, adelantándose a un fichaje por parte de otro equipo, mientras su compañero, Lando Norris que estará en 2026 también sería renovado a largo plazo. En Aston Martin Fernando Alonso tiene contrato hasta fin de la temporada 2026 y el piloto canadiense Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, se quedará hasta que decida irse.

En Haas tanto Esteban Ocon como Oliver Bearman tienen contratos plurianuales al igual que Alex Albon y Carlos Sainz en Williams, sólo que Sainz se aseguró cláusulas que le permitirían irse si aparece alguna oferta de uno de los equipos de punta. Un rumor lo vincula a Red Bull, donde empezó su carrera, para el caso que Verstappen decida irse. Sainz dijo recientemente en un posteo “no la pasé tan mal cuando corría junto a Verstappen”, algo que pocos le pueden creerle.

Sauber, que será Audi en 2026, garantizó la continuidad del piloto brasileño Gabriel Bortoleto y del alemán Nico Hulkenberg, sobre todo Hulkenberg, que está colaborando con el desarrollo del coche y sumó valiosos puntos para el equipo, con un podio en Silverstone. Por su parte los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc también firmaron contratos multianuales por lo que seguiremos viéndolos en Maranello.

En Mercedes el panorama es algo confuso. Tanto George Russell como Kimi Antonelli rinden bien, sobre todo Russell, pero Toto Wolff (CEO del equipo) no los ha renovado. Parece estar centrado en el fichaje de Verstappen, con quien hubo conversaciones, y ya tendría aprobado el presupuesto para un ofrecimiento formal, autorizado por Ola Kalenius (CEO de Mercedes,Benz AMG, su socio) aunque el piloto de Red Bull insiste que se quedará en Milton Keynes, sobre todo ahora que Christian Horner ya no está.

Wolff también tendrá que pensar qué hará con Antonelli si logra fichar a Verstappen, y se dice que podría cederlo a otro equipo, para que adquiera práctica, al igual que hizo con Bottas cuando lo envió a Willimas, y luego lo recuperó en 2017, tras el retiro de Nico Rosberg (campeón 2016).

Jenson Button campeón de F1 2009 con Brown GP (equipo cuya venta dio origen a Mercedes) dijo sobre Max Verstappen “Mercedes no va a modificar el coche por Verstappen y su entorno (su padre) no tendrá la cabida ni el poder de decisión que tiene en Red Bull.”.

El debut de Cadillac

En cuanto a GM-Cadillac, el equipo estadounidense que debutará en 2026, es casi un hecho que Checo Pérez (ex Red Bull) será el primer piloto, pero no se sabe en quién recaerá el segundo asiento. Colton Herta, piloto de Andretti en IndyCar (socio estratégico de Cadillac) no ha podido reunir los puntos para la Superlicencia, y se habló de Valtteri Bottas (que subió a las redes un sugerente video con sombrero texano y una camioneta Cadillac). También volvió a surgir el nombre de Mick Schumacher, como cada vez que hay un asiento libre, al que le está yendo muy bien en el WEC con el equipo Alpine.

Respecto a Checo Pérez el piloto de Indy Car, Patricio 'Pato' O´Ward, del equipo Andretti dijo en una reciente entrevista “Checo es un héroe y seguirá siéndolo, decida regresar o no, pero lo vi entrenando y no estaría haciéndolo si no fuera a volver a la F1”

El equipo de Franco Colapinto

Para Alpine el futuro es incierto. Si bien Steve Nielsen (ex colaborador de Briatore y oficial de la FIA) asumirá en septiembre como jefe del equipo, dependerá mucho de las decisiones del Grupo Renault y Duncan Minto, nuevo CEO interino, experto en finanzas, que bien podría poner a la venta más acciones de Alpine F1 o el 76% (el 24% ya está en manos de inversores estadounidenses). Por lo pronto Pierre Gasly continuará y al parecer, si fuera por Flavio Briatore Franco Colapinto también lo hará. Hay expectativa por el motor que el fabricante alemán Mercedes suministrará.

La Fórmula 1 anticipa una mitad de temporada con movimientos

Max Verstappen

Toto Wolff

GM-Cadillac se prepara para el debut

Briatore y Colapinto

Red Bull y Racing Bulls en problemas

En Red Bull y Racing Bulls la cosa está que arde. Si nada cambia, esto es, si Verstappen se queda, es probable que asciendan a Isack Hadjar al equipo principal y coloquen en su lugar en Racing Bulls, junto a Liam Lawson, a Arvid Lindblad, joven talento de la escuela Junior de Red Bull y el único que tiene Superlicencia, a aquien han estado preparando.

Tsunoda, al parecer, tiene los días contados y ya no sería parte del equipo en 2026. El piloto japonés, protegido de Honda, tuvo su oportunidad pero no pudo con el RB21, un coche hecho a la medida de Max Verstappen. Koyi Watanabe, presidente de Honda Racing, está intentando colocarlo en la estructura de Aston Martin, como proveedor de motor y socio, pero es poco probable que intercambien a Tsunoda por Alonso y mucho menos por Stroll.

Günther Steiner ex director de Haas dijo de Tsunoda “Despidieron a Horner, 'bajaron' a Lawson de Red Bull, porqué no iban a sacar a Tsunoda? Si no mejora, se va”. Es posible que Yuki Tsunoda logre permanecer en la órbita de la F1 como reserva de Aston Martin, con el apoyo de Honda, tal como hizo Ferrari con Guanyu Zhou cuando perdió su asiento en Sauber.

Pero si el escenario cambia, o sea si Verstappen se va, tendrán un gran problema ya que no tienen pilotos en la academia que estén a la altura del piloto neerlandés y se verían obligados a contratar a un piloto externo (como lo hicieron con Checo Pérez en 2021) o 'repatriar' ex pilotos de Red Bull, como Pierre Gasly, Carlos Sainz o Alex Albon, incluso han considerado a George Russell.

Los contratos actuales

Alpine

Pierre Gasly, plurianual y Franco Colapinto, hasta 2025 (cedido por Williams a Alpine por 5 años)

Aston Martin

Fernando Alonso, hasta 2026 y Lance Srroll, Indefinido

Ferrari

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, plurianual (2025 y más allá)

Haas

Oliver Bearman y Esteban Ocon, plurianual

McLaren

Lando Norris hasta 2026 y Oscar Piastri hasta 2028

Mercedes

George Russell y Kimi Antonelli, hasta 2025

Red Bull

Max Verstappen hasta 2028 (con cláusulas de salida) y Yuki Tsunoda, hasta 2025

Racing Bulls

Liam Lawson hasta 2025 e Isack Hadjar hasta 2025 (con cláusula de rendimiento)

Sauber/Audi

Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, plurianual

Williams

Alex Albon y Carlos Sainz, plurianual (Sainz con cláusulas de salida)

Habrá que esperar hasta después de parón veraniego para que el panorama se acomode, se analice el rendimiento de algunos pilotos y se reacomoden las estructuras de Red Bull y Alpine, ya que todavía el Mercado de Pilotos puede deparar sorpresas.

Fuente: 442