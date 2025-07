¿Vuelve a Estudiantes?: Verón confirmó que tuvo conversaciones con Marcos Rojo

Mientras Boca se prepara para encarar el segundo semestre del año, Miguel Ángel Russo reveló que algunos de sus futbolistas no muestran la predisposición esperada y no contará con ellos.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que el mercado de pases aún está abierto, uno de los jugadores que busca salir de Boca es Marcos Rojo, quien recientemente fue vinculado con una posible vuelta a Estudiantes de La Plata.

Tras esos rumores, Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, reveló públicamente que mantuvo conversaciones con el defensor de 35 años.

"Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema", explicó la Brujita en declaraciones al medio de streaming 0221.

El máximo dirigente de la institución de La Plata destacó que Rojo tiene una deuda con el hincha, ya que en su momento expresó públicamente que era simpatizante de Boca. En ese sentido, agregó: "Es más, se lo dije: 'A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no, las decisiones que tomás'. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no".

Sobre esa relación con los simpatizantes, quienes lo tienen al central como traidor, expresó: "Él hizo saber que quiere volver. Tienen que pasar un montón de cosas en el medio, no sé si una de esas tiene que ser pedir disculpas. Yo no di el visto bueno a nadie, solo aclaré una situación".

Aún no hay una fecha definida para la salida de Rojo de Boca, pero se sabe que no es tenido en cuenta por Russo y, si no logra concretar su salida, permanecerá en el club sin jugar.

Fuente: 442