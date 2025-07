Tiene 27 años, ganó 4 Grandes Premios en la F1 y lo postulan para tomar el lugar de Colapinto en Alpine

No descubrimos nada al señalar que el lugar de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para el 2026 no está para nada asegurado, al menos no en Alpine. La escudería francesa le dio la oportunidad al argentino tras un puñado de carreras para Jack Doohan, pero tampoco ha sido capaz de puntuar y dar buenos resultados.

Y, mientras Colapinto no termina de encontrar la forma de asegurarse esa plaza para la próxima temporada, varios pilotos ya empiezan a explorar sus opciones en lo que será un movido mercado de cara al inicio de una nueva era, con nuevas regulaciones.

En ese marco, y con la latente posibilidad de que Max Verstappen decida dar el salto a Mercedes, medios europeos han comenzado a especular con las posibilidades de George Russell. Si el británico, cuyo contrato termina a finales de esta temporada, fuera el “sacrificado”, Alpine podría ser una opción y el lugar de Colapinto, uno de los asientos más atractivos para correr en 2026.

Alpine, con motor Mercedes para 2026

De cara a la próxima temporada, Alpine dejará de utilizar los motores Renault, de producción propia, y le comprará las unidades de potencia a Mercedes. Y, si bien todo comenzará de cero, George Russell sabe cómo se comportan estos motores y cómo los desarrolla la marca.

Ahora bien, en contraposición, hay algunos aspectos que podrían dificultarle a Russell llegar a Alpine: el primero es un buen rendimiento de Colapinto en lo que queda del año, otro sería una eventual contratación de Valtteri Bottas por parte de Alpine, algo de lo que se ha hablado y mucho.

Finalmente, las otras dos opciones aún más atractivas para Russell serían o bien seguir en Mercedes o ir a Red Bull en el lugar de Max Verstappen. Pero todo ello se terminará de definir a lo largo de los próximos meses.

Lo cierto es que un piloto con cuatro Grandes Premios en su haber, apenas 27 años y una comprobada calidad conductiva es una opción más que atractiva para las escuderías. Y Alpine, en caso de tener la posibilidad de contratarlo, no la dejará pasar.

Fuente: bolavip