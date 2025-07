Lo que viene para Atlético de Rafaela tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy

La crema le ganó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el inicio de la Zona Campeonato del Torneo Federal A 2025, en lo que fue un discreto encuentro.

En este inicio de la segunda fase de la temporada, la Crema cortó con la racha y volvió a la victoria luego de cinco presentaciones, manteniendo el invicto que sostiene en el 2025 jugando de local.

En la próxima presentación el equipo que conduce Iván Juárez estará visitando a San Martín de Formosa, encuentro programado para el próximo sábado 26 de julio a las 15.30hs. Posteriormente, por la fecha 3, volverá al Monumental de barrio Alberdi para recibir a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El próximo rival de la Crema cayó 3-0 en su visita a Sportivo Belgrano de San Francisco.

TODO EL FIXTURE DE ATLÉTICO DE RAFAELA

Fecha 1 Atlético de Rafaela 2 vs Gimnasia de Chivilcoy 1

Fecha 2 (26/07) San Martín de Formosa vs Atlético de Rafaela

Fecha 3 (03/08) Atlético de Rafaela vs Sp. Belgrano de San Francisco

Fecha 4 (10/08) Libre

Fecha 5 (17/08) Douglas Haig de Pergamino vs Atlético de Rafaela

Fecha 6 (24/08) Atlético de Rafaela vs Independiente Chivilcoy

Fecha 7 (31/08) Juventud Antoniana de Salta vs Atlético de Rafaela

Fecha 8 (07/09) Atlético de Rafaela vs 9 de Julio o Sportivo Las Parejas

Fecha 9 (14/09) Sarmiento de La Banda vs Atlético de Rafaela

Fuente: la opinion