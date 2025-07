Bryan J. Mayer formalizó 18 propuestas de reforma constitucional en Santa Fe

Mientras la discusión en la Convención Constituyente se centraba momentáneamente en cuestiones políticas, Bryan J. Mayer llegó a la capital provincial con casi una veintena de propuestas que ya fueron formalizadas para su tratamiento. “Son algunas de las iniciativas que propuse durante la campaña y que ahora quiero asegurarme de que estén en la mesa de discusión, porque realmente se trata de herramientas concretas para los ciudadanos en particular y para varios sectores en general”, indicó.

Si bien no logró una banca, aseguró “mantener firme el compromiso de trabajar por las causas que considero imprescindibles, más allá de un cargo o no. Por eso vengo a entregar mis proyectos como puede hacerlo cualquier otro ciudadano después de mucho trabajo con todo mi equipo”.

El funcionario nacional propuso, entre otras cosas, establecer un tope al gasto de cada legislador provincial, sujeto al valor de la jubilación mínima. Asimismo, sugirió eliminar la facultad de otorgar subsidios desde el Poder Legislativo, y que dicha potestad quede exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, sin margen de discrecionalidad. En materia legislativa, también planteó limitar todos los cargos electivos a una sola reelección consecutiva, aplicar el sistema D’Hondt para todas las bancas de diputados (eliminando el premio de 28 bancas al ganador), y esquematizar fórmulas de juramento para “evitar que los legisladores santafesinos terminen jurando por cualquier cosa menos para lo que fueron votados”, según expresó.

Otra de sus propuestas es aplicar en Santa Fe el principio de responsabilidad fiscal, inspirado en lo que ya rige a nivel nacional bajo la presidencia de Javier Milei. En concreto, cada proyecto o medida deberá especificar su correspondiente fuente de financiamiento. Esta exigencia, junto a la implementación de un sistema de transparencia con actualización mensual, alcanzaría a todos los organismos provinciales según los proyectos del rafaelino.

En línea con su mirada crítica sobre el gasto político, Mayer reclamó que “si todas las poblaciones van a ser declaradas municipios, como pretende el oficialismo, no se puedan crear estructuras que no generen ingresos que lo justifiquen. Hay que frenar el avance del gasto político sin sentido”. En el mismo plano, propuso la eliminación de impuestos superpuestos entre distintos niveles del Estado, y que cada tasa o tributo se justifique mediante una ejecución presupuestaria clara, pública y de fácil acceso.

En el plano educativo, propuso incorporar materias y programas transversales sobre microeconomía, macroeconomía y educación financiera, “atento a los tiempos que corren, la formación en estos temas es casi nula para muchos ciudadanos, y eso hay que revertirlo”, según declaró.

Finalmente, presentó una nueva redacción para los artículos 11 y 19 de la Carta Magna, incorporando la protección de la vida “desde la concepción”, el respeto a la “dignidad de la persona humana” y la garantía de asistencia integral a la madre y al niño antes, durante y después del nacimiento. “La nueva Constitución debe defender la propiedad privada, la libertad y la vida. Sobre lo último me parece clave que Santa Fe se ajuste al Pacto de San José de Costa Rica, del que Argentina es parte y tiene rango constitucional a nivel nacional”, sostuvo.

Guiños a su pasado

El referente del centro-oeste santafesino incluyó en sus propuestas varios gestos hacia sus raíces. Nacido en un tambo, presentó cuatro proyectos de impacto rural que fueron elaborados conjuntamente con la presidente de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi; el presidente de la Asociación Productores Unidos, Fernando Belinde; referentes del sector en Sastre y más de 300 productores que adhirieron con su firma.

En su rol como asesor en temas de Defensa, también propuso incorporar actividades obligatorias con veteranos de Malvinas en las escuelas y otorgar rango constitucional a la Causa. También que la provincia reconozca oficialmente como héroes a los caídos y Veteranos de Guerra a los sobrevivientes, para evitar terminología inexacta que puede herir susceptibilidades.

Además, Mayer pidió que el Estado provincial brinde apoyo legal a policías que enfrenten causas por haber cumplido su deber en el marco de la ley, una directiva que el Gobierno nacional, del que forma parte, ya aplica con las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales. Antes, la cobertura legal para esos casos igualmente debe ser cubierta por cada efectivo, generando graves perjuicios a su integridad y recursos. Es lo que busca evitar Mayer en Santa Fe.



Premiado en el ámbito periodístico, el corresponsal de guerra también propuso actualizar el artículo sobre libertad de prensa, ampliando su alcance más allá de las imprentas, como prevé actualmente la Constitución, e incluyendo a redacciones digitales y gráficas, estudios de radio y televisión “formalmente constituidos”.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.