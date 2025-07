Nueva interna en La Libertad Avanza sacude al oficialismo en Buenos Aires

Crecen las tensiones internas en el oficialismo libertario bonaerense a poco del 7 de septiembre.

Esteban Glavinich («TraductorTeAma») criticó duramente el armado electoral liderado por Karina Milei y Sebastián Pareja.

Glavinich rechazó la exigencia de “lealtad” a Javier Milei y defendió a su sector ligado a Santiago Caputo y el influencer Gordo Dan, marginado del armado de listas.

Sebastián Pareja respondió con ironía, destacando su trabajo territorial frente a las críticas en redes sociales.

Javier Milei no se pronunció, pero el respaldo a Karina y Pareja parece confirmado.

La interna expone fracturas en el oficialismo libertario, que enfrenta el desafío de mantener unidad y cohesión de cara a las elecciones.

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 7 de septiembre, la interna dentro del oficialismo libertario bonaerense volvió a salir a la luz con un cruce público entre dos sectores enfrentados que ponen en jaque la unidad del espacio.

Esteban Glavinich, conocido en redes sociales como «TraductorTeAma» y uno de los operadores digitales más visibles del entorno presidencial, lanzó duras críticas contra el armado electoral liderado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Glavinich cuestionó la reciente exigencia de Karina Milei de “lealtad al presidente Javier Milei”, advirtiendo que “lealtad no es obsecuencia” y marcando diferencias sobre quiénes deben ocupar cargos legislativos y ejecutivos. Con un tono metafórico y tajante, defendió al sector al que pertenece, al señalar que “el Iron Dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada”, en clara alusión a quienes, según él, no han estado en la “trinchera” del trabajo territorial.

La polémica expuso la tensión con el ala ligada a Santiago Caputo y al influencer Gordo Dan, conocidos como «Fuerzas del Cielo», que fueron prácticamente marginados del armado de listas en Buenos Aires, dominado por Pareja y con el aval de Karina Milei.

Sebastián Pareja respondió con ironía y cierto desdén, señalando: “Será que Esteban está peleado con la vida, no lo conozco. Pero me parece que este chico se levanta a escribir en redes sociales y nosotros nos levantamos a trabajar por los problemas de la provincia de Buenos Aires”.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei no hizo declaraciones públicas sobre el conflicto, aunque el respaldo a Karina y Pareja en el armado bonaerense parecería confirmar su apoyo a esa alianza interna.

Esta disputa pública en redes y medios pone en evidencia las fracturas internas en un oficialismo que, pese a su discurso anti-establishment, empieza a exhibir las tensiones clásicas de la política tradicional. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la pregunta es si el espacio podrá sostener su discurso de unidad o si estas disputas internas erosionarán su imagen y su poder territorial.