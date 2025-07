La potente crítica de Pergolini a Riquelme: "Es un perverso porque compra gente que no nos sirve"

Definitivamente una de las voces críticas en el mundo Boca de los últimos años es Mario Pergolini, quien se convirtió en uno de los detractores de Juan Román Riquelme. En este sentido, el presentador de televisión se refirió a la eliminación en la Copa Argentina.

“Lo que yo digo es que es una dirigencia que dejó de funcionar. Compra mal, hace cosas que no debería hacer, juegan jugadores que uno no sabe por qué juegan. Parece que están casi provocando", comenzó.

En la misma línea enfatizó en los errores en la compra de los refuerzos que llegaron al club. "Nuestro presidente no sabe comprar y la gente que no sabe comprar, no lo sabe. Quedó demostrado que no sabe, y si sabe quedó demostrado que es un perverso porque compra gente que no nos sirve”, apuntó.

Sobre el retorno de Russo dijo: “Lo que está haciendo con el DT no lo merecemos y Russo tampoco se lo merece. Tener las declaraciones, de la forma que tiene. No sabemos si sentir bronca, si sentir pena”, sentenció.

¿Qué dijo Chicho Serna al día siguiente de la eliminación con Boca?

“El balance no es positivo, estamos muy preocupados, pero también estamos ocupados en cómo buscar mejorar. Sabemos que hay rendimientos que no están en su mejor momento, pero si todos estamos juntos es mucho más fácil”, comenzó el colombiano en declaraciones con ESPN.

Adicionalmente le envió un mensaje a la hinchada. “Lo primero que tengo para decir es a la gente de Boca que nos siga apoyando, como siempre lo ha hecho, que esté convencida que somos los primeros junto con nuestros futbolistas que queremos ganar, siempre queremos ganar".

Fuente: 442