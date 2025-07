La vedette uruguaya le contestó a Mauro Icardi después de que él dijera que el video íntimo estaba editado

Natasha Rey viralizó en las últimas horas un video de alto voltaje, explícito e íntimo, que Mauro Icardi le habría enviado. El futbolista del Galatasaray lo desmintió en su cuenta de Instagram y la vedette uruguaya no se quedó callada.



“Don Ramón (que sería Icardi) que cambie el tema, sí, con edición, dice”, escribió, recogiendo las palabras del delantero, quien publicó en sus historias en la red social de la camarita hoy: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes... no baratitos”.

“Digan lo que quieran, también hay pruebas y tengo abogados. Besitos, bye, saludos”, sumó furiosa.

También se refirió a la cantidad de mensajes que recibió: “En breve les contesto hasta a los de la prensa, que no saben nada, hablan nomás”.

“No soy amante, menos extorsión. Ojo lo que hablan que yo también tengo abogados. Hablen con pruebas”, amenazó Natasha.

Acto seguido, expresó su deseo de tener un encuentro con Wanda Nara: “Ojalá conociera a Wanda, aunque no creo que me dé bola con lo que subí del padre de sus hijas”.

“En fin, cuenten la secuencia de como fueron las cosas bien”, cerró la mediática.

El comentario de Wanda Nara en la foto que Mauro Icardi usó para presumir el tamaño de sus genitales

Mauro Icardi publicó una foto en sus redes sociales para tratar de frenar las burlas acerca del tamaño de sus genitales que empezaron a circular tras la filtración de su supuesto video íntimo.

“Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende. Sean competentes y no baratitos", escribió sobre la imagen en la que se lo puede ver con un pantalón corto de fútbol.

La publicación del delantero del Galatasaray no tardó en volverse viral. Ante el impacto que generó el posteo, Ángel de Brito no dudó en sacar a la luz la reacción que tuvo Wanda Nara hace casi dos años, cuando vio esa misma instantánea.

”¿Podrías pedir el short tres talles más grande?“, escribió la primera vez que su ahora expareja compartió la misma postal en octubre de 2023 -cuando todavía estaban tratando de sacar a flote su relación tras el denominado Wandagate-.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.