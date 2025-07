Jorge Mas defendió a Messi y repudió la sanción de la MLS: "Leo está decepcionado, es una regla injusta"

Sin lugar a dudas, el Inter Miami vive un viernes para el olvido: Lionel Messi, la estrella del equipo, fue sancionado por la MLS y se perderá uno de los partidos más importantes para Las Garzas.

El astro argentino se ausentó del All-Star Game y la liga estadounidense lo sancionó, impidiéndole disputar la jornada 27 ante Cincinnati.

En ese sentido, quien rompió el silencio tras esta decisión reglamentaria fue el dueño de la franquicia, Jorge Mas, quien criticó la sanción y defendió al capitán de la Selección Argentina.

"Consideramos que esta sanción no tiene sentido, está basada en una regla, existente, pero injusta. Es demasiado castigo para los jugadores, ya que los hace elegir entre un partido de exhibición, como el All-Star, y uno oficial de la propia MLS. Nadie se acuerda cuál fue el resultado del año pasado, ningún aficionado lo recuerda”, expresó el empresario en conferencia de prensa.

La Major League Soccer también castigó a Jordi Alba, por lo que Mas lo agregó a la conversación y respaldó a ambos futbolistas: "Fue una decisión absoluta del club y reiteramos la profesionalidad tanto de Jordi como de Leo en nuestro equipo y en toda su carrera".

Incluso, el máximo mandatario reveló que La Pulga no se tomó nada bien esta decisión: "No fue nada positiva, porque él quiere jugar el partido de mañana. Está decepcionado y espero que esta sanción no tenga repercusiones a largo plazo, y sólo sea la decepción que tenemos en este momento”.

Por último, el presidente de 62 años expresó que espera una respuesta por parte de la misma liga: "Ojalá esto sirva para que el comisionado de la MLS cambie la norma. Nosotros ya le hemos dicho que no estamos de acuerdo con la misma, y creo que todo el mundo entiende que la MLS era una antes de la llegada de Leo y es otra ahora".

Fuente: 442