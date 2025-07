Quién es Shane Tamura, el atacante de Nueva York que mató a tiros a cuatro personas

Shane Tamura, un joven de 27 años oriundo de Las Vegas, fue identificado por las autoridades de Nueva York como el autor del tiroteo que dejó cuatro muertos y un herido grave en un edificio de oficinas de alto perfil en Manhattan. El atacante, que había trabajado recientemente como guardia de seguridad en un casino, ingresó armado con un rifle de asalto al 345 de Park Avenue poco antes de las 6:30 p.m. del lunes, y abrió fuego contra varias personas antes de quitarse la vida en el piso 33 del edificio.

Según informaron las autoridades, se encontró una nota de suicidio en el bolsillo del atacante en la cual afirmaba que padecía encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad relacionada con un traumatismo craneoencefálico. En la misma el agresor escribió: “El fútbol americano de Terry Long me provocó encefalopatía traumática crónica y me hizo beber un cuatro litros de anticongelante”, escribió. Tamura fue un jugador de fútbol americano competitivo en su juventud, por lo que expresó su desagrado por la NFL, la principal liga profesional de fútbol americano en los Estados Unidos.

La ETC se asocia comúnmente con los jugadores de fútbol americano, y los estudios demuestran que los golpes repetidos en la cabeza pueden provocar la enfermedad. Las oficinas de la NFL se encuentran en el quinto piso del edificio de oficinas que Tamura atacó.

Tamura tenía licencia para portar armas en el estado de Nevada y perpetró el ataque con un rifle de asalto M4. La Policía encontró un revólver cargado, un estuche de rifle, municiones, cargadores, una mochila y medicamentos recetados en su auto. No se encontraron explosivos.

Un examigo de la escuela secundaria del atacante Shane Devon Tamura expresó su conmoción por el tiroteo y dijo que Tamura nunca había sido “problemático” como estudiante. “Cuando lo conocí, era un gran compañero. Era un gran tipo en general. De hecho, no causaba ningún problema, ni en el vestuario ni en el campo. Simplemente disfrutaba mucho del deporte, no era problemático en absoluto”, declaró.

Qué es la encefalopatía traumática crónica

La encefalopatía traumática crónica es una degeneración progresiva de las neuronas causada por varios traumatismos craneoencefálicos, por lo general en atletas, aunque también en soldados que han estado expuestos a una explosión.

La misma empeora con el tiempo y la única forma de diagnosticar definitivamente a es después de la muerte con una autopsia del cerebro.

Al principio, las personas con encefalopatía traumática crónica pueden presentar uno o más de uno de los síntomas siguientes:

Cambios en el estado de ánimo: se sienten deprimidos, irritables y/o sin esperanza, lo que a veces lleva a pensamientos suicidas.

Cambios en el comportamiento: actúan de manera impulsiva o agresiva o pierden los estribos con facilidad.

Cambios en la funcionalidad mental: se vuelven olvidadizos, tienen problemas para planificar y organizar o se vuelven confusos. Se puede desarrollar demencia.

Problemas relacionados con los músculos: se mueven lentamente, se convierten en descoordinados y/o tienen problemas para producir físicamente el habla (disartria).

Es posible que la persona afectada no presente síntomas hasta etapas más tardías de la vida, a veces a partir de los 60 años de edad. O puede ocurrir que el estado de ánimo y el comportamiento pueden cambiar durante la edad adulta temprana (por ejemplo durante la treintena) y la disfunción mental suceda más tarde.