La Selección Argentina ya sabe la fecha y la sede donde se realizará el sorteo del Mundial 2026

Las Vegas será la ciudad anfitriona del sorteo del Mundial 2026, según informaron varios medios este martes. ESPN y TUDN México señalaron que la ceremonia se realizará el 5 de diciembre en esta emblemática ciudad del estado de Nevada.

Este sorteo marcará un hito al ser el primero en la historia con 48 selecciones participantes, que se distribuirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

FIFA aún no oficializó el lugar del sorteo para el Mundial 2026

FIFA aún no confirmó la fecha ni la sede del sorteo. En 1994, cuando Estados Unidos fue anfitrión de la Copa del Mundo, Las Vegas fue la ciudad elegida para la ceremonia, a pesar de no ser sede de partidos.

Esta vez, la situación se repite: Las Vegas no albergará ningún encuentro del Mundial 2026, pero vuelve a estar en el centro de la escena por la ceremonia del sorteo.

Inicialmente, se especuló con que el evento tendría lugar en The Sphere, un moderno estadio inaugurado en 2023 con capacidad para 17.500 personas y una pantalla de 54.000 metros cuadrados.

Sin embargo, fuentes oficiales del lugar desmintieron esa posibilidad y confirmaron que el sorteo no se realizará allí.

El anuncio de la FIFA sobre la venta de entradas del Mundial 2026

La venta estará dividida en diferentes etapas, y la primera comenzará el 10 de septiembre de este año. Para comprar tickets se debe ingresar al sitio oficial de la FIFA, y crear un FIFA ID.

Además, ya se pueden adquirir los distintos paquetes de hospitalidad, y los abonos para seguir a una Selección determinada durante toda la cita mundialista. Estos incluyen tickets para los tres partidos de ese equipo en la fase de grupos, y también para los 16avos de final.

Fuente: TN