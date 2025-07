Paritarias estatales en tensión: protestas y negociaciones en varias provincias

Las paritarias estatales en varias provincias argentinas atraviesan tensiones por reclamos salariales frente a la inflación y el atraso en los sueldos.

Las negociaciones paritarias con los gremios estatales en distintas provincias argentinas atraviesan momentos de tensión y conflicto, mientras crecen las demandas salariales y los reclamos por mejoras frente a la inflación y el atraso salarial.

En Santa Fe, las reuniones entre funcionarios provinciales y representantes de ATE y UPCN no lograron avances concretos. Aunque se presentaron informes sobre la situación económica, no hubo propuesta formal, y el diálogo continuará la próxima semana. Los gremios insisten en la urgencia de atender a los trabajadores con menores ingresos, especialmente en sectores sensibles como salud y educación, cuyos sueldos promedian $800.000. Mientras tanto, desde el gobierno se destaca que los salarios estatales han tenido una mejora real en los últimos 19 meses, aunque los sindicatos señalan que esa recuperación no alcanza a cubrir las pérdidas acumuladas.

En Tierra del Fuego, el conflicto se profundiza con un paro de dos días convocado por SUTEF, que contó con una adhesión cercana al 90%. El gremio reclama una recomposición salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación real, que consideran muy superior a la oficial. La relación con el gobernador Gustavo Melella se encuentra muy tensa, tras sus críticas a la dirigencia sindical y la dificultad para cubrir el financiamiento de la educación debido a la reducción de fondos nacionales.

Jujuy también enfrenta un escenario conflictivo, donde los principales gremios docentes realizaron un paro de 48 horas y marcharon en la capital provincial para exigir mejoras salariales. Rechazan el último aumento del 2% y esperan una pronta convocatoria a paritarias para definir próximos pasos. La ministra de Educación advirtió que se descontarán los días de huelga mientras la Secretaría de Trabajo intenta mediar.

En contraste, en Salta se alcanzó un acuerdo salarial con los gremios estatales que contempla un aumento anual del 23%, con incrementos escalonados en el segundo semestre, un bono de $50.000 y mejoras específicas para docentes, como la suba del ítem de jerarquización y el incremento en transporte. Este acuerdo marcó un “humo blanco” en medio de un contexto nacional complejo.

En otras provincias, como La Rioja y Santiago del Estero, también se anunciaron subas salariales y pagos de bonos para los trabajadores estatales, en un intento de contener el malestar social y preservar la paz laboral.

Con las elecciones legislativas a la vista, la pulseada entre gobiernos y sindicatos se intensifica, con demandas crecientes y la búsqueda de consensos que eviten un recrudecimiento de las medidas de fuerza en el sector público.