Después de gritarle el gol en la cara, el inesperado gesto de Messi con Matías Cóccaro, delantero del Atlas de México

“¡Andá a buscar el segundo! ¡Andá a buscar el segundo!“. Fue lo que Lionel Messi le decía a Matías Cóccaro en un inicio de la Leagues Cup donde Inter Miami venció por 2-1. El delantero uruguayo hablaría en zona mixta de la polémica vivida en La Florida y del gol que el rosarino le gritaría en la cara. Todo queda en la cancha.

“Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros ‘vamos a buscar el segundo, vamos a buscar el segundo’…Cuando hicieron el segundo gol, Leo lo festejó eufóricamente, justo delante de mí…Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y no sé qué edad tiene, con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando”, análisis de un Matías Cóccaro que se quedó con el mayor de los premios al final de la contienda…La camiseta de Messi.

El pedido de disculpas de Messi fue aceptado por Matías Cóccaro. Se trata de una jornada donde nuevamente se dejó en claro que todo queda en la cancha y que el deseo de ganar de tanto uruguayo como argentino se encuentra más que vigente. Ahora mismo La Pulga solo tiene la cabeza puesta en intentar buscar su segunda edición de la Leagues Cup.

“Y la verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así… La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, ¿eh? Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca”, más reflexiones de un Matías Cóccaro que en zona mixta se deshizo en elogios a la figura del argentino.

Inter Miami ya piensa en lo que viene por delante. Tanto Necaxa como Pumas serán los siguientes oponentes de un proyecto que sueña como nunca con quedarse son su segunda Leagues Cup. Fue el primer título de un Messi que en La Florida tuvo justamente en este certamen su debut de la mano de los hermanos Más. Matías Cóccaro mostró en zona mixta una camiseta de La Pulga que le quedará para el recuerdo.

Inter Miami alucina con De Paul

Javier Mascherano habló en rueda de prensa de un refuerzo generacional. Messi en zona mixta no dudó en marcar que ahora el equipo tendrá un salto de calidad con el arribo de Rodrigo De Paul. El volante, sin entrenamientos encima, pudo quedarse con su primera victoria con Inter Miami en una Leagues Cup donde se estrenó por todo lo alto. Los 15 millones de euros pagados al Atlético de Madrid parecerán poco al final del camino.

“Ya nos conocemos desde hace tiempo, jugamos muchos partidos juntos y la verdad es que nos da un salto de calidad en la plantilla. Viene de entrenar poco y se corrió todo, con lo que eso significa correr acá por la humedad y las temperaturas altas. Lo importante es que hoy el equipo compitió muy bien y nos llevamos tres puntos importantes…Vino un gran refuerzo como Rodrigo De Paul. Tuvimos muchas lesiones en el camino y fuimos superando eso. Es una competición que nos gusta, es corta, te da la posibilidad de pelear por un título y la posibilidad de entrar a la Concachampions. Lo vamos a competir y a pelear como todos los años”, primeras reflexiones del capitán de Inter Miami sobre su nuevo socio en el verde.

Fuente: bolavip