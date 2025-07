A pesar de su fría salida, Atlético de Madrid le haría un reconocimiento a Rodrigo De Paul que ni Falcao lo tuvo

Rodrigo De Paul ya debuta en un Inter Miami donde Lionel Messi y compañía festejan como nunca. Todo ello mientras en Atlético de Madrid avanza un mercado de fichajes donde los dirigidos por Diego Pablo Simeone siguen con la mira en nuevas incorporaciones. Pese a su fría salida, desde el club colchonero se le haría un reconocimiento al argentino que ni leyendas como Radamel Falcao tuvieron en su día.

Salvo giro de 180 grados, a De Paul le harán la placa por haber llegado a los 100 partidos oficiales. No hubo apenas mensajes de despedida del argentino en su marcha a USA, pero el ambiente frio sobre su marcha del fútbol español no rompe una tradición ya legendaria en el Metropolitano. Falcao se quedó en 91 partidos y pese al clamor popular, no tiene dicho premio en frente del estadio de los rojiblancos.

De Paul será parte del Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid. Se encuentra ubicado en frente del Metropolitano y donde sin importar las formas de su salida, cualquier jugador centenario del club tiene una placa de metal a la vista de todos. La tradición ha dado ya para polémicas en el pasado gracias a que nombres ni mucho menos queridos por la afición como Thibaut Courtois o Antoine Griezmann (antes de volver desde Barcelona), tenían dicho reconocimiento. En casos incluso, hubo vandalismo alrededor de estas.

Rodrigo se va de Madrid con 186 partidos encima, 14 goles y 26 asistencias. Tuvo tanto buenos como malos momentos en una entidad donde Johnny Cardoso es su reemplazo desde Betis. No hubo títulos colectivos y apenas reconocimientos a Mejor Jugador del Mes del Atlético de Madrid en tres ocasiones. Se termina una era, nace la Leyenda De Paul y la polémica se encuentra instalada en redes por ver como mitos como Falcao, Valerón, Baltazar, De Gea, Mono Burgos, Diego Ribas o Julio Salinas no tienen dicho premio solo por un puñado de partidos.

“Rodrigo De Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el Inter Miami…El internacional albiceleste cierra su etapa como rojiblanco tras cuatro temporadas en nuestro club….Desde nuestro club le deseamos mucha suerte a Rodrigo de Paul en sus futuros proyectos personales y profesionales”, fue lo único que le dedicó Atlético al jugador. En un contexto de extrañas despedidas, ya se espera por reflexiones oficiales de Diego Pablo Simeone. El Motorcito nace como Leyenda colchonera.

De Paul quiere romper su maldición en Miami

Debutó ante Atlas el argentino. Lo hizo sin entrenamientos oficiales con Inter Miami y para vencer a los mexicanos en el debut de la Leagues Cup. Se mostró emocionado De Paul, quien aunque cueste creerlo, no tiene títulos oficiales en materia de clubes. De la mano de Messi y en una MLS patas arriba con su fichaje, el ex Racing sueña con romper esta racha.

“Estoy muy feliz en el club, ojalá sea la primera victoria de muchas…No sabía si iba a ser 90 minutos. Capaz pensé que iba a ser un poquito menos, pero creo que lo aguanté bien…Le tengo mucha fe a este equipo”, primeras palabras oficiales de un volante que ya es el tercer fichaje más caro de la historia del soccer.

