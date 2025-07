¿Alejandro Garnacho vale los 40 millones que Manchester United está pidiendo por él?

¿Alejandro Garnacho vale los 40 millones que está pidiendo Manchester United por él? ¿Qué pasa con sus actitudes y por qué lo dejan afuera del equipo? Recordemos que el argentino todavía no tiene club para la próxima temporada, mientras que Chelsea está pujando por él hace rato. Los Diablos Rojos están gastando un dineral en fichajes y necesitan hacer caja.

En ese contexto, en el grupo de descartes estaba Marcus Rashford, que se fue a Barcelona, al mismo tiempo que jugadores como Anthony y el propio Garnacho. Amorim habló con ellos y les dijo que si no pueden transferirlos no los va a dejar colgados, pero la realidad es que sus salidas de Old Trafford son una necesidad para Manchester United y también para sus futuros.

En el inicio del ciclo del portugués como entrenador del conjunto inglés, dejó afuera a Garnacho diciendo en conferencia de prensa que no estaba entrenando a la altura de un gran equipo como lo es Manchester United. Pero la exigencia son 40 millones de euros por él y, por el momento, solamente Chelsea fue a fondo para incorporarlo.

Los Blues fueron incorporando jugadores en las últimas semanas y ahora se habla también de Xavi Simons. Pero lo cierto es que Garnacho puede valer ese monto porque es un jugador diferencial, un futbolista que, con ciertos espacios, como sucede en la Premier League, puede aprovechar y marcar diferencias. Es un jugador con jerarquía internacional, de selección. Es un chico que anteriormente, en inferior, ya mostró sus condiciones: es rápido, tiene muy buena agilidad, muy buena gambeta y es inteligente.

Sin embargo, uno de sus problemas es que no se guarda sus palabras y que tiene un entrono que lo expone en cierta medida con algunas publicaciones en redes sociales. Recordemos que Garnacho supo criticar directamente al entrenador por su decisión de dejarlo afuera y Amorim le contestó públicamente y de manera contundente.

Ahora, los interesados fueron variando. El problema de Garnacho es que quiere continuar en la Premier League y esto acota sus posibilidades porque no son muchos los equipos que pueden apostar por un futbolista de 40 millones. Es un número bastante alto. Napoli se había interesado en sus servicios, pero eso fue descargado, teóricamente por motivos salariales.

Sí, Garnacho es un jugador que puede valer 40 millones, pero también trae sus dificultades, algo que va a ir madurando con el tiempo. Es un chico joven y todavía tiene un margen de crecimiento enorme, pero necesita que su entorno lo vaya estimulando y acompañando para hacer las cosas bien en su carrera. El Chelsea de Enzo Fernández puede presentar un contexto positivo.

Los de Londres, además de tener al volante de la Selección Argentina, cuentan con Willy Caballero entre los asistentes del cuerpo técnico de Enzo Maresca. Él lo puede ir ayudando en su adaptación y en su estabilidad. En definitiva, Garnacho es un futbolista a recuperar, a potenciar y también a mejorar.

Fuente: bolavip