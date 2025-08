Caputo minimiza la suba del dólar y reafirma el rumbo económico: "No es nada que nos preocupe"

Caputo minimizó la suba del dólar y la atribuyó al “riesgo kuka”, sin considerarla una amenaza estructural.

Reafirmó el esquema de flotación cambiaria y negó que haya un traslado automático a precios.

Destacó la aprobación del FMI a la primera revisión del programa y un nuevo cronograma de acumulación de reservas.

El Tesoro compró USD 1.500 millones en 35 días.

Bausili explicó que la tasa de interés ahora la fija el mercado y que el sistema aún se está adaptando.

Ambos defendieron el nuevo esquema monetario y aseguraron que la macroeconomía es hoy más sólida.

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar tranquilidad en medio de la reciente volatilidad cambiaria y aseguró que la suba del dólar no representa una amenaza estructural para la economía. En declaraciones al canal de streaming libertario Carajo, el funcionario atribuyó el fenómeno al llamado “riesgo kuka” —en referencia a la incertidumbre política vinculada al kirchnerismo—, aunque insistió en que se trata de episodios ya vividos durante su gestión.

“No es nada que no hayamos vivido antes”, sostuvo Caputo, al recordar movimientos similares en febrero y julio de 2024. Reafirmó que el esquema de flotación cambiaria se mantiene intacto y que el Banco Central solo interviene en los extremos de las bandas. “El tipo de cambio flota. Puede subir y puede bajar. Es el mercado el que decide”, enfatizó.

Caputo también negó que la reciente suba del dólar implique automáticamente un traslado a precios. “Si alguno repricea, venderá menos”, advirtió, y destacó que ya se había verificado este efecto en el pasado. En ese marco, reiteró que el principal foco del Gobierno es combatir la inflación y que el BCRA tiene las herramientas necesarias para absorber pesos ante eventuales caídas en la demanda de dinero.

Acuerdo con el FMI y absorción de dólares

El ministro confirmó que el Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión del programa económico y que el nuevo cronograma de acumulación de reservas será “más compatible con la evolución macroeconómica”. En los últimos 35 días, el Tesoro adquirió USD 1.500 millones, lo que representa una absorción diaria de entre 70 y 75 millones de dólares. Caputo consideró que estos avances mejoran la capacidad del país para refinanciar vencimientos y fortalecen la estabilidad general.

“El contexto macro hoy es más sólido que hace 18 meses. La inflación era más alta y el BCRA estaba más debilitado”, comparó, y afirmó que la actual volatilidad debe entenderse como parte de un proceso de adaptación.

Bausili: "La tasa la fija el mercado"

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respaldó las declaraciones del ministro y profundizó en el nuevo esquema monetario. Explicó que la tasa de interés es ahora “endógena”, determinada por el mercado y no fijada previamente por la autoridad monetaria. “Si yo quiero tu liquidez y me pedís una tasa, vos la estás poniendo, no yo”, ejemplificó.

Bausili señaló que el sistema aún se está adaptando a esta lógica, pero que los canales de transmisión están mejorando. Según destacó, la volatilidad intradiaria en las tasas ha disminuido y los movimientos ahora se concentran en un rango más previsible.

Ambos funcionarios coincidieron en que el nuevo esquema busca redireccionar los pesos hacia el crédito, alejándose del modelo de liquidez remunerada. Aunque reconocen que pueden persistir episodios de inestabilidad, aseguran que el rumbo económico está firme y la estructura macro “más sana”.