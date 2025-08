Revelaron que Zaira Nara y Nicolás Furtado tuvieron un romance y Pampita fue testigo: "Se comieron en Ibiza"

Zaira Nara está soltera y lo vive como quiere. Está en Europa disfrutando del verano europeo y, luego de que se hiciera viral el dato de que ella y Pampita estaban en la Bresh con el actor uruguayo Nicolás Furtado, los rumores no se hicieron esperar.

Zaira Nara y Nicolás Furtado tuvieron un romance y Pampita fue testigo

En este sentido, fue Pepe Ochoa quien reveló en LAM que Zaira Nara y Nicolás Furtado se habrían conocido en Ibiza, donde coincidieron por un evento de una agencia de modelos. “Ese día estuvieron juntos, empezaron a pasar cosas, y ella decide quedarse porque comenzaron un affaire”, contó el panelista, tras mantener el misterio con un enigmático en el formato de América TV.

Es importante recordar que desde el viernes en la mañana venía rondando la información de que alguna de las dos, Zaira o Pampita, había sostenido un amorío con el uruguayo. Distintos programas de chimentos lanzaban sus teorías, pero fue el Zuricato que se atrevió a develar por completo lo que todos querían conocer.

Según su relato, la historia no habría pasado de un touch and go: “No se enamoraron. Estuvieron juntos. Zaira se muda con él. Anduvieron cuatro o cinco días. Todo el mundo apuntaba a Pampita, pero no… Zaira y Nico Furtado se comieron en Ibiza”, sostuvo el panelista, dando a entender que la nueva conductora de Los 8 Escalones fue testigo de ese amorío.

Hasta el momento, ni Zaira Nara ni Nicolás Furtado han dado declaraciones al respecto. No obstante, la información aportada por Pepe Ochoa parece convincente y de fuentes allegadas a la hermana de Wanda Nara. Tocará esperar que pasen los días para saber los pormenores de este fugaz romance, en el que incluso Pampita está involucrada.

Fuente: caras.perfil.com