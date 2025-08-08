María Paz Caruso: "Viotti se olvidó de la gente"RAFAELA R24N
La concejal justicialista fue muy dura ayer en su discurso cuando le tocó la palabra en la sesión en la que se decidió finalmente prorrogar la autorización para que el intendente Leonardo Viotti pueda hacer compra directa de alimentos. Uan sesión muy caliente y en donde se hicieron muchos reproches.
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Rafaela la clase política "mostró la hilacha"
Carlos ZimermanOPINIÓN
Te puede interesar
Con el hambre no se jode señores concejales
Carlos ZimermanRAFAELA
Lo más visto
Nació Mata Hari
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
Fallo judicial en contra de la censura previa
Ricardo ZimermanJUDICIALES