Confirmado: la Selección Argentina se medirá en un partido amistoso ante México

En las últimas horas se confirmó que la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni no participará de la gira que tenía prevista durante octubre del 2025 en China y por ello se va a estar midiendo ante México en un encuentro que se disputará en los Estados Unidos considerando la información que suministró el periodista Gastón Edul a través de su cuenta de X.

Por el momento, las fechas tentativas que tendrá la Scaloneta para medirse ante su rival en Chicago serían el miércoles 8 o el martes 14. El juego se realizaría en el Soldier Field, sede en la que estuvo realizando su preparación para la pasada Copa América del año pasado.

Es importante señalar que dicho enfrentamiento se llevará a cabo ni bien finalice la actividad en las Eliminatorias Sudamericanas, en las cuales el combinado nacional ya alcanzó de manera anticipada su clasificación para la siguiente Copa del Mundo del 2026.

La última vez que ambos seleccionados se midieron fue en la fase de grupos del Mundial del 2022 en un compromiso que concluyó con una victoria para los de Scaloni que lo ganaron con un 2 a 0 en el marcador.

Por otro lado, desde la cúpula dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) arrancaron gestiones para celebrar otro compromiso en dicho país.

De acuerdo a información que publicó Noticias Argentina, este emparejamiento se realizaría en Nueva Jersey, ciudad que probablemente albergue la segunda prueba preparatoria durante el décimo mes del año.

Fuente: 442