Inesperado: la importante cantidad de dinero que le exige Marcelo Tinelli a San Lorenzo de Almagro

San Lorenzo de Almagro vive en la actualidad un delicado momento. En el ámbito deportivo las cosas no comenzaron de la mejor manera para el equipo conducido por Damián Ayude. Ahora, Marcelo Tinelli, ex dirigente del club, demandó a la institución.

Al parecer el reconocido conductor televisivo durante su época como mandatario del club realizó una serie de inversiones para reforzar la plantilla del equipo no solamente con las finanzas que integraron las arcas de la institución, sino además con dinero de su bolsillo.

Lo cierto es que el presente del Azulgrana no es el mejor y además se torna mucho más polémico debido al escándalo en el que está involucrado Marcelo Moretti, por la recepción de dineros para hacer debutar a jugadores en la reserva.

Según lo informó el periodista Agustín Muzzu, el reclamo de Tinelli sería un monto cercano al 1.100.000 dólares al equipo del Barrio de Boedo y exige su devolución en las próximas 72 horas.

Algunos rumores sobre ese asunto sostienen que esta sería una estrategia para adelantar la salida de Moretti, quien volvería a sus funciones luego de su licencia.

Por el momento, el cuadro Blaugrana está trabajando para modificar su panorama, pero este tipo de situaciones complica mucho el camino con un viejo conocido que envió cartas documentos.

¿Qué pasó durante la previa del partido ante Vélez?

Con un clima bastante caldeado en el Pedro Bidegain hubo cánticos en contra de la actual conducción y también al empresario por el difícil momento.

Fuente: 442