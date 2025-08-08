Fin de la novela: Marcos Rojo rescindió de su contrato con Boca Juniors

Marcos Rojo finalmente dejó de ser el capitán de Boca Juniors. Un defensor que se convirtió en uno de los jugadores claves del equipo y hasta llegó a sentir el aprecio de los hinchas del Xeneize. Pero, este 7 de agosto se concretó su salida en la que también ocurrieron varios conflictos hasta incluso no ser considerado por Miguel Ángel Russo.

A pesar de que hubo un par de idas y vuelta la situación no tenía manera de revertirse y por eso el central, decidió cortar por lo sano y aceptar la propuesta presentada por Riquelme, presidente de la institución.

El ofrecimiento del boquense era rescindir su contrato que finalizaba a fines del año. En un principio no le convencía esta idea, pero con el paso de las horas decidió dar el sí para ir a buscar un nuevo equipo.

Por el momento, la necesidad pasa por encontrar otro club que pretenda sus servicios con la idea de no quedarse inactivo. Lo más favorable para el futbolista es que lleva su pase para poder negociar condiciones con futuros interesados.

Sobre su siguiente reto, el asunto viene siendo algo desconocido ya que no está en sus planes regresar a Estudiantes, institución que tiene posiciones divididas.

Por el momento, Rojo quiere encontrar un lugar para ponerse a punto, luego analizará el firmamento y tomará decisiones acorde a su nivel de juego.

