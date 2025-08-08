AFA suspendió a varios jugadores y clausuró el Estadio de Nueva Chicago tras los incidentes ante Almirante Brown

El caliente final del Clásico de la Matanza que Almirante Brown le ganó por 3-1 a Nueva Chicago en Mataderos sigue encendiendo la polémica con una serie de decisiones tomadas por el Tribunal de Disciplina de AFA en base al informe del juez Juan Pablo Loustau.

El periodista Eduardo Ramenzoni reveló imágenes del boletín con el que los clubes fueron notificados de las sanciones, pero que AFA todavía no publicó en su sitio web oficial.

Las sanciones tras el clásico caliente entre Nueva Chicago y Almirante Brown

Cinco futbolistas fueron sancionados tras el informe de Juan Pablo Loustau. Mauro Ortíz, Juan Mendoza y Sergio Ortíz recibieron cuatro fechas de suspensión cada uno.

Gerardo Alegre, defensor de Almirante Brown y único futbolista expulsado con tarjeta roja durante los incidentes, fue suspendido con dos partidos. Patricio Pizarro, defensor de La Fragata, recibió cuatro fechas de suspensión, pero en las últimas horas el club anunció su desvinculación por cuestiones deportivas.

Clausura para el Estadio de Nueva Chicago

La resolución del Tribunal de Disciplina de AFA también dispuso la clausura provisional del estadio República de Mataderos por incumplimiento del Código Disciplinario.

AFA dio a los clubes cinco días desde el 3 de agosto para realizar su descargo. Nueva Chicago volverá a ser local el próximo lunes 18 ante Central Norte de Salta.

Fuente: 442