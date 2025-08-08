El Gobierno redobla la apuesta: Francos defiende los decretos y acusa al Congreso de contradicciones

Guillermo Francos aseguró que el Gobierno mantendrá las reformas por decretos delegados y defendió su legalidad pese al rechazo en Diputados.

Tras la derrota parlamentaria que puso en cuestión parte de la estrategia oficial para reorganizar el Estado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno mantendrá en pie las reformas implementadas por decretos delegados y defendió su legalidad. En diálogo con radio Rivadavia, cuestionó la postura de diputados que antes apoyaron iniciativas como la Ley Bases y que ahora se unieron a la oposición para rechazarlos. “Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es medio ilógico”, criticó.

Francos subrayó que buena parte de las modificaciones ya se concretaron, como la fusión y reducción de organismos estatales, entre ellos el INTA y el INTI, señalando que su estructura y gasto eran “insostenibles”. Según el funcionario, el ajuste permitió pasar del déficit a un superávit estimado en 3,8% del PBI para 2024 y 2,4% en 2025, con un efecto directo en la baja de la inflación.

El Congreso rechazó cinco decretos que afectaban a organismos técnicos, culturales y de infraestructura, así como a la Marina Mercante. Consultado sobre el trámite en el Senado, Francos admitió que dependerá de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, pero remarcó que “las modificaciones ya se hicieron” y el impacto del rechazo sería limitado.

El jefe de Gabinete acusó al peronismo y al kirchnerismo de “abusar” históricamente de la delegación de facultades, mientras que el actual oficialismo lo hizo por un año y cumplió el plazo. Ratificó además la alianza con el PRO y calificó de “irresponsable” a los legisladores que se apartan de la agenda de reforma del Estado. “Todavía hay quienes no entienden que el camino pasa por cambiar el Estado, lograr superávit y liberar a la economía de su peso excesivo”, concluyó.