Colombo asumió como convencional y la Convención santafesina entra en etapa de definiciones

Verónica Rosalía Colombo juró como convencional constituyente por el bloque Fe, en reemplazo de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

La sesión tuvo presidencia honoraria de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, desaparecido en 1976; cada reunión tendrá un presidente honorífico distinto.

Colombo integrará dos comisiones y continuará la agenda de Oliveras en salud, deporte, pueblos originarios, niñez y educación.

Hubo homenajes a Oliveras, a las víctimas de la explosión de calle Salta y a Sinigaglia; un cruce se generó cuando un convencional cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos.

Se definieron futuras presidencias honorarias y quedó pendiente la propuesta de LLA.

Con la jura de Colombo, la Convención completó sus 69 miembros y se encamina a la fase de redacción de la reforma constitucional.

En una sesión cargada de simbolismo y homenajes, la rosarina Verónica Rosalía Colombo juró como convencional constituyente por el bloque Fe, ocupando la banca que no llegó a ejercer la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras. El acto tuvo lugar en la cuarta reunión plenaria de la Convención Reformadora, presidida por el radical Felipe Michlig.

La ceremonia se desarrolló bajo la presidencia honoraria de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, convencional de 1962, secuestrado y desaparecido en mayo de 1976. La Convención dispuso que cada sesión tendrá un presidente honorífico propuesto por distintos bloques.

Colombo se incorporará a las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, y de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, en reemplazo de Ariel Sclafani, presidente del bloque. Durante la sesión, su compañera de bancada Caren Fruh reafirmó el compromiso con los 78.200 votos obtenidos en abril, y ratificó la agenda de Oliveras en salud, deporte, pueblos originarios, niñez y educación.

La jornada incluyó dos momentos de silencio: uno en memoria de Oliveras y otro por las víctimas de la explosión de calle Salta en Rosario, a 12 años de la tragedia. El concejal Marcos Peyrano (LLA) vinculó el homenaje a la necesidad de una reforma judicial que garantice investigaciones eficaces y controles sobre los servicios públicos.

En paralelo, el convencional Facundo Olivera (Más para Santa Fe) rindió tributo a Sinigaglia, repasando su trayectoria política y gremial, y su compromiso democrático truncado por la dictadura. Hubo tensión cuando Néstor Fandos (LLA) cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos, lo que motivó la intervención del oficialista Fabián Bastia para evitar polémicas en los homenajes.

El plenario también definió futuras presidencias honorarias: Carlos Silvestre Begnis, Danilo Kilibarda, el brigadier Estanislao López, el papa Francisco y, en la última sesión, Miguel Lifschitz. La propuesta de LLA aún está pendiente.

Con la jura de Colombo, la Convención completó sus 69 integrantes y se prepara para votar los artículos a reformar. Según Michlig, la mitad del mandato estará cumplida la próxima semana y se iniciará la fase de redacción, con el desafío de “brindar la mejor Constitución a los santafesinos” a partir de consensos alcanzados en las cinco comisiones.