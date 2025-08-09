Lilia Lemoine defiende a Milei tras críticas de Diana Mondino y denuncia campaña electoral en su contra

La diputada Lilia Lemoine defendió al presidente Javier Milei tras las críticas de la excanciller Diana Mondino, quien lo vinculó con la polémica criptomoneda $Libra y puso en duda su estabilidad mental.

Lemoine calificó esas acusaciones como “operaciones políticas” en un contexto electoral y relativizó la responsabilidad de Milei en $Libra, recordando que él mismo admitió no estar bien informado.

Lemoine cuestionó la capacidad de Mondino para ser canciller y dijo que sus ataques buscan dañar a Milei por motivos personales, destacando que en el gabinete no hay cuestionamientos sobre la salud mental del presidente.

Las declaraciones de Mondino generaron fuerte rechazo en redes sociales por parte de militantes libertarios, que la acusaron de traicionar al Gobierno y vincularse con organizaciones internacionales críticas.

Mondino había sido apartada de su cargo tras votar en la ONU contra la postura oficial sobre el embargo a Cuba y reapareció con una entrevista polémica en Al Jazeera.

Este intercambio refleja la tensión política interna del oficialismo en plena campaña electoral, con acusaciones cruzadas y una lucha por controlar la narrativa pública sobre Milei.

En un nuevo capítulo de la tensión política que atraviesa al oficialismo, la diputada nacional Lilia Lemoine salió al cruce de las recientes declaraciones de la excanciller Diana Mondino, quien cuestionó duramente al presidente Javier Milei en una entrevista internacional. Mondino vinculó al mandatario con la polémica criptomoneda $Libra, sugiriendo que Milei “o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, y además puso en duda su estabilidad mental, afirmaciones que Lemoine calificó de “operaciones políticas” en el marco del actual contexto electoral.

Durante una entrevista en LN+, Lemoine afirmó que las acusaciones de Mondino forman parte de una estrategia de la oposición para desprestigiar a Milei, señalando que “el timing me hace pensar que no fue inocente del todo”. La diputada recordó que el propio presidente reconoció que no debió haber promovido el token $Libra, ya que no estaba debidamente informado sobre el proyecto. “Milei lo promocionó para que la gente se anotara y participara cuando se repartiera el dinero”, explicó Lemoine, relativizando la responsabilidad directa del mandatario en el caso.

La defensa de Lemoine no se limitó a desacreditar el contenido del reportaje, sino que también apuntó contra la ex funcionaria, poniendo en tela de juicio su capacidad para haber ocupado el cargo de canciller. “Si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía, y lo demuestra”, afirmó, y agregó que Mondino busca dañar la figura presidencial por motivos personales. En este sentido, destacó que “nadie del Gabinete dice que el Presidente tiene desequilibrios” y remarcó que en el entorno de Milei “hay un buen ambiente laboral”.

Las declaraciones de Mondino, difundidas en el programa “Head to Head” del canal Al Jazeera, un medio de amplia audiencia internacional, generaron además una fuerte reacción en las redes sociales por parte de militantes y simpatizantes libertarios. Usuarios como “LuliLiberal” y “Ziberial” no tardaron en responder con dureza a las críticas, acusando a la exministra de “traicionar al Gobierno” y de mantener vínculos con organizaciones internacionales “burócratas y wokes” como la ONU y la OCDE.

En la entrevista, Mondino fue interrogada sobre la supuesta “inestabilidad mental” de Milei, un tema que también había sido mencionado por Carlos Rodríguez, ex asesor presidencial. La ex canciller respondió con ironía: “Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón”. Cuando el entrevistador le preguntó si Milei seguía más los consejos de Rodríguez o de sus perros —en referencia a las polémicas creencias esotéricas del mandatario y sus supuestos contactos telepáticos con su perro fallecido Conan—, Mondino contestó con un dejo provocador: “Digamos que todo es verdad… ¿eso cambiaría sus políticas?”.

Cabe recordar que Diana Mondino fue desplazada de su cargo como ministra de Asuntos Exteriores en octubre de 2024, tras votar en la ONU a favor de una resolución que exigía el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, postura que contrastaba con la línea oficial del Gobierno. Desde entonces, Mondino ha mantenido un perfil bajo, hasta reaparecer con esta entrevista que ha reavivado la polémica interna.

El cruce entre Mondino y Lemoine refleja la alta tensión política que atraviesa al oficialismo en vísperas de un año electoral, en el que las acusaciones y desmentidas se suceden con intensidad. Mientras la oposición busca instalar la imagen de un presidente cuestionado tanto en lo político como en lo personal, sus defensores intentan mantener el foco en la gestión y minimizar los efectos de lo que consideran una campaña de desprestigio.

Este nuevo episodio suma un capítulo más a la ya complicada agenda política de Javier Milei, cuyo liderazgo y estilo siguen generando controversias dentro y fuera del país, en un escenario marcado por disputas tanto públicas como internas. La batalla mediática por la narrativa sobre el presidente continúa, y cada declaración parece destinada a alimentar un debate que, lejos de calmarse, se profundiza a medida que se acercan las elecciones.