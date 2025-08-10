Un equipo de la MLS incorporó a un jugador de estudiantes y se equivocó de foto en la presentación

Colorado Rapids protagonizó un insólito papelón en redes sociales al anunciar la llegada de Alexis Manyoma, jugador cedido por Estudiantes de La Plata, utilizando la foto de otro futbolista. El blooper, que se viralizó rápidamente, obligó al club de la MLS a corregir la publicación en pocos minutos para evitar mayores confusiones. En la publicación de bienvenida en Instagram, el club estadounidense utilizó por equivocación una imagen de Edwuin Cetré, delantero que no tiene nada que ver con la operación. El detalle no pasó inadvertido y en pocos minutos comenzó a circular entre hinchas del “Pincha” y seguidores de la MLS.

Entre risa y risa, el pincha sigue en el mercado

Manyoma, colombiano de 22 años, se sumará a los Rapids en un préstamo por un año con cargo y opción de compra. Para el jugador, se trata de una oportunidad de mostrarse en el fútbol norteamericano, mientras que Estudiantes liberó un cupo y obtiene margen para futuros refuerzos.

Fuente: 442