Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Del 1 al 5 de septiembre, Rosario será sede de la segunda edición del foro organizado por el Gobierno provincial. La experiencia de firmas que, gracias al encuentro, lograron exportar a países como Rusia y Brasil, consolidaron vínculos internacionales y se proyectan a nuevos mercados.

Del 1 al 5 de septiembre, la ciudad de Rosario será escenario de la segunda edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), un evento que en pocos años se consolidó como herramienta estratégica para conectar a las empresas santafesinas con el mundo. Organizado por el Gobierno de la Provincia, el foro ofrece acompañamiento técnico, rondas de negocios y contactos directos con compradores internacionales, todo en un mismo espacio.







“El Business Forum refleja el modelo de desarrollo productivo que estamos impulsando por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro: abrir mercados, sumar competitividad y acompañar a las empresas santafesinas para que crezcan con más trabajo y más exportaciones”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



En la misma línea, la secretaria de Comercio Internacional e Inversiones, Georgina Losada, destacó que en la primera edición, realizada en 2024, “hicimos más de 600 reuniones de negocios en las que vinculamos empresas locales con representantes de 19 países” y adelantó que este año “esperamos la participación de más de 1.000 firmas santafesinas y 250 compradores internacionales provenientes de 40 países. Pero más allá de los números, lo que define al foro son las historias reales de quienes se animaron a dar el salto”.

De Progreso a Rusia y Brasil

En Progreso, una localidad del departamento Las Colonias, Pampa Cheese es ejemplo de cómo una pyme puede transformar su visión en resultados concretos. La empresa nació en 2006 tras la adquisición de una antigua planta procesadora de leche, que fue reconvertida en una moderna fábrica de quesos semiduros con tecnología de punta.

“La planta fue pensada desde el inicio para ser eficiente y cumplir con los estándares de los mercados más exigentes del mundo”, relató Santiago Aguirre, referente de la firma.

Con el tiempo, la empresa diversificó su producción con muzzarella, gouda, dambo, edam y el innovador cheddarella, un híbrido entre muzzarella y cheddar. “Cada nuevo producto implica investigación, desarrollo, adaptación a normas internacionales y certificaciones. Exportar no es sólo vender, es mejorar continuamente”, explicó Aguirre.

Su participación en la edición 2024 del SFBF marcó un antes y un después: “Nos sorprendió el nivel de organización y la calidad de los compradores. Tuvimos reuniones con importadores de todo el mundo y comenzamos a exportar a Rusia y Brasil”.

Además, Pampa Cheese integra Apimel, una asociación que agrupa a empresas lácteas con perfil exportador. “Ayudamos a otras pymes a dar sus primeros pasos en el comercio exterior. El SFBF es una oportunidad única para eso. Este año estaremos nuevamente presentes, sin dudas. No hay que tener miedo: con trabajo, foco y acompañamiento, se puede”, afirmó.

Un puente al mundo para pymes industriales

Desde 1987, Peón Cercas Eléctricas fabrica cercos eléctricos para uso rural e industrial. La empresa familiar, parte de la firma Argentino Cipolatti, alcanzó un hito en 1991 con un desarrollo innovador y en 1995 comenzó a exportar, consolidándose en mercados de alta exigencia.

Para Carlos Cipolatti, titular de la compañía, el Business Forum “es una herramienta concreta para acercarnos al mundo sin salir de la provincia, eso es distintivo y lo destaca por sobre otras ferias internacionales. Además, el nivel de los compradores, la organización, el acompañamiento técnico, todo está pensado para que las pymes puedan dar ese paso”.

El empresario resaltó que exportar “no es solo una estrategia comercial, sino una forma de estabilizar el negocio. Te permite planificar a largo plazo. Nosotros recomendamos que las empresas tengan un departamento de comercio exterior. Nuestros productos son buenos y son reconocidos en el mundo. El SFBF es una oportunidad invaluable en este sentido, invita a animarse a más”.

Carne santafesina con proyección global

Con más de 60 años de historia, Frigorífico Recreo se convirtió en una de las empresas santafesinas con mayor proyección exportadora. En los últimos años consolidó su presencia en el comercio exterior gracias a su participación en ferias internacionales y, especialmente, al SFBF.

“Participamos de ferias internacionales, pero el Business Forum fue una grata sorpresa: nos conectamos con más de 800 empresas argentinas y 200 compradores globales, muchos de los cuales ahora son nuestros clientes”, contó Guido Ingaramo, directivo de la firma.

Para el empresario, lo que distingue al evento es “la seriedad de los encuentros. Los compradores vienen a concretar negocios. Además, el Gobierno facilita el acceso de las pymes, reduciendo costos y barreras. Fue una experiencia muy positiva y estamos seguros de que esta segunda edición será aún mejor”.

Una vidriera internacional desde Santa Fe

La experiencia de Pampa Cheese, Peón Cercas Eléctricas y Frigorífico Recreo refleja el impacto que el Santa Fe Business Forum puede tener en la trayectoria de una empresa. Con un esquema de rondas de negocios, asistencia técnica y contactos directos con potenciales clientes internacionales, el foro se posiciona como plataforma clave para la internacionalización de las pymes santafesinas.

Este año, con más países participantes, mayor cantidad de empresas y un respaldo estatal decidido, el evento promete ser no solo un espacio para mostrar lo que Santa Fe produce, sino también una oportunidad para dar el salto al mundo.

Si querés, puedo ahora también prepararte una versión lista para redes con un enfoque atractivo y frases destacadas de los empresarios, para enganchar rápido en Instagram, X y LinkedIn. Ahí podríamos resumir el impacto del foro con testimonios y datos clave.

OCN INFORMACION DE CBA24N.