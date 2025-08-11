Logró su primer triunfo: Argentinos venció a Unión 1 a 0 y le quitó a Boca su lugar en la zona de la Libertadores

Este domingo 10 de agosto, Argentinos Juniors logró un importante triunfo por 1 a 0 ante Unión en un juego que se celebró en el estadio Diego Armando Maradona en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del encuentro fue anotado por Alan Lescano, quien le dio a su equipo la posibilidad de escalar posiciones de la tabla y además de arrebatarle el lugar en la tabla anual a Boca en relación a su batalla para clasificar a la Libertadores 2026.

Los de casa desde el comienzo impusieron condiciones con buenas sociedades por parte de Fattori, Oroz, Lescano y Molina, futbolistas que pudieron acercarse al territorio defendido por Tagliamonte.

Debido a estas situaciones se pudo abrir el marcador por medio de una gran jugada desde la derecha para que finalmente el 10 metiera un disparo fuerte con el cual se adelantó en el marcador.

Posteriormente, los visitantes intentaron buscar a toda costa el empate. Identificaron algunos espacios pero este asunto no alcanzó y por ello le dio vida a su rival que aguantó el partido.

Con este resultado, el Bicho pudo meterse dentro del grupo de los ocho beneficiarios. El Tatengue, por su lado, está una posición más arriba con cinco puntos.

En la siguiente fecha del torneo, el conjunto de Nicolás Diez se encontrará de visitante ante Huracán, Los santafesinos, por su lado, se cruzarán en Córdoba ante Instituto.

Fuente: 442