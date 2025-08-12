Argentina sumó medallas en el tercer día de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Se completó el tercer día de los Juegos Panamericanos Juniors 2025 realizados en Asunción, Paraguay, donde Argentina volvió a tener una jornada con medallas.

En el ciclismo en ruta, Julieta Benedetti y Delfina Dibella subieron al podio en la prueba contrarreloj individual. El cuatro sin timonel compuesto por Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla finalizaron con la presa de plata. Manuel Turrone, al estilo maligno, se quedó con la medalla de plata en Freestyle con BMX y Morena Domínguez consiguió la medalla de bronce en la final del Street Femenino de Skateboarding.

Los argentinos que avanzaron de fase

La Garrita, en Handball, clasificó a las semifinales de tras el triunfo ante México por 32-14 y mañana cerrará el Grupo A contra Brasil, ya clasificada. En Tiro con Arco Alma Pueyo y Esteban Silva irán por las medallas de bronce en las pruebas de recurvo individual

Medallas argentinas

Agostina Hein - Oro - Natación (400m libres femenino)

Manuel Turrone - Plata - Ciclismo BMX (Freestyle)

Julieta Benedetti Venturella - Plata - Ciclismo Ruta (Contrarreloj individual femenino)

Lucía Miralles - Plata - Ciclismo Mountain Bike (Cross-Country femenino)

Nicolás Reynoso - Plata - Ciclismo Mountain Bike (Cross-Country masculino)

Agustín Annese, Fernando Alvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Plata - Remo (Cuatro sin Timonel Masculino)

Joaquín Cisneros - Plata - Tiro (Trap Masculino)

Morena Domínguez - Bronce - Skateboarding (Street femenino)

Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Bronce - Natación (4x100 Relevo estilo libre femenino)

Delfina Dibella Latorre - Bronce - Ciclismo Ruta (Contrarreloj individual femenino)

Josefina Mella - Bronce - Tiro (Pistola 10m aire femenino)

Josefina Mella - Bronce - Tiro (Tiro Deportivo)

