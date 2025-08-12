Con Rodrigo de Paul y sin el lesionado Lionel Messi, Inter Miami fue goleado en el clásico ante Orlando

El Inter Miami de Javier Mascherano cortó su buen momento con abrupta derrota como visitante de Orlando City. Lionel Andrés Messi faltó por segundo partido consecutivo tras sufrir una “lesión muscular leve” en el duelo ante Necaxa del pasado 3 de agosto.

Mascherano avisó que Messi “pronto va a volver con nosotros” sin más precisiones, y con el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas a la vuelta de la esquina.

De Paul fue titular en la dura derrota de Inter Miami ante Orlando City

Rodrigo de Paul fue titular en la caída de Inter Miami, que tuvo tanto a Luis Suárez como a los argentinos Ustari y Allende también desde el arranque.

El delantero colombiano Luis Muriel marcó dos goles para Orlando City, que también tuvo entre sus anotadores a Martín Ojeda, argentino ex Racing, Huracán y Godoy Cruz.

El triunfo de Orlando City terminó consumado por el croata Marco Pasalic. Yannick Bright descontó para Inter Miami en el 4-1 final.

Inter Miami pierde terreno en la MLS

Inter Miami se encuentra quinto en la Conferencia Este de la MLS, dentro de los siete que clasifican directo a los Playoffs pero nueve puntos por debajo del líder Philadelphia.

Eso sí, el equipo de Messi todavía debe dos de los partidos aplazados por su participación en el Mundial de Clubes 2025.

Fuente: 442