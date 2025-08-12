Gustavo Yankelevich habló por primera vez desde la muerte de su nieta Mila: “Estamos tristes, pero de pie”

El productor televisivo y teatral Gustavo Yankelevich habló por primera vez desde la muerte de su nieta Mila Yankelevich en la tragedia que ocurrió en Miami.

Lo hizo al comentar un posteo de su nieto Valentín Giordano, que corre en Turismo Carretera 2000.

“Valen Querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”, inició el posteo.

Luego, amplió y profundizó el pesar que hay dentro de su familia. “Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, cerró.

El mensaje no pasó inadvertido entre los usuarios que no dudaron en darle “me gusta” y dejarle un mensaje de cariño y apoyo a toda la familia.

Fuente: TN