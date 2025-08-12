El golazo de Sportivo Roca para la victoria 2 a 0 ante Vila por Liga Rafaelina

El golazo de Sportivo Roca para la victoria 2 a 0 ante Vila por Liga RafaelinaDEPORTES Redacción R24N
Se jugó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Rafaelina de fútbol, en la que Sportivo Roca recibió en su cancha a Argentino de Vila.
El rojinegro se saldo con una victoria por 2 a 0, con un gol de Matías Ribalta y un verdadero golazo de Mauro Galván, quien anotó el tanto de la fecha.
Galván fue asistido por el arquero desde una salida, recibió de espaldas al arco, giró sin dejar caer la pelota y mandó el disparo justo al angulo de la valla rival.
Por resultados y juego Sportivo Roca se perfila como animador del campeonato. A su vez, Galván ya lleva 3 goles convertidos en el Clausura.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El infierno de los rehenes en Gaza que la comunidad internacional antisemita calla
Agencia de Noticias del InteriorINTERNACIONALES
Te puede interesar
Lo más visto
Senado: acuerdo silencioso en el Consejo de la Magistratura y pulseada por la Auditoría
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Milei endurece su señal fiscal en medio de la tensión legislativa y el calendario electoral
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU
Agencia de Noticias del InteriorINTERNACIONALES