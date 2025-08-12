El golazo de Sportivo Roca para la victoria 2 a 0 ante Vila por Liga Rafaelina

Se jugó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Rafaelina de fútbol, en la que Sportivo Roca recibió en su cancha a Argentino de Vila.

El rojinegro se saldo con una victoria por 2 a 0, con un gol de Matías Ribalta y un verdadero golazo de Mauro Galván, quien anotó el tanto de la fecha.

Galván fue asistido por el arquero desde una salida, recibió de espaldas al arco, giró sin dejar caer la pelota y mandó el disparo justo al angulo de la valla rival.

Por resultados y juego Sportivo Roca se perfila como animador del campeonato. A su vez, Galván ya lleva 3 goles convertidos en el Clausura.

Crédito del video: Joaquín Hernandez