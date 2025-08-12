Poletti reclamó autonomía plena y “recursos justos” para los municipios en la reforma constitucional

Juan Pablo Poletti defendió en la Convención Reformadora la autonomía municipal plena, incluyendo aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros.

En el marco de los debates de la Convención Reformadora de Santa Fe, el intendente de la capital provincial, Juan Pablo Poletti, llevó a la mesa una defensa firme de la autonomía municipal, reclamando que la nueva Constitución consagre no solo el reconocimiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de los gobiernos locales, sino también un esquema “justo y equitativo” de distribución de recursos.

Poletti planteó que la descentralización de la política solo será posible si se acompaña de herramientas reales para que los municipios puedan responder a las demandas ciudadanas. “Todos sabemos que los municipios hacemos más cosas de las que nos corresponden, muchas veces sin los recursos necesarios. Esto es así por nuestra proximidad con los vecinos”, explicó. Y agregó: “Lo que asumamos como competencias locales debemos hacerlo de la mejor manera, no solo porque lo marca un acuerdo institucional y político, sino porque es el reclamo más urgente de la ciudadanía”.

Municipios desiguales, desafíos distintos

El jefe comunal hizo hincapié en que no todos los municipios enfrentan la misma realidad. “Sabemos que los municipios no somos todos iguales. Hay mucha heterogeneidad entre las ciudades, no solo por la cantidad de habitantes. Hay jurisdicciones más extensas, particularidades regionales, algunas con mayor vínculo con zonas rurales, aglomeraciones metropolitanas y realidades económicas y sociales diferentes”, enumeró.

En ese sentido, consideró que la autonomía debe estar acompañada por un esquema que contemple estas diferencias. Entre sus propuestas, mencionó la necesidad de categorizar las ciudades y definir cuáles pueden redactar sus cartas orgánicas y cuáles no, así como determinar quiénes deberían recibir mayores recursos en función de las demandas y servicios que deben cubrir.

Competencias y financiamiento

Uno de los puntos centrales de la intervención de Poletti fue la relación entre competencias y financiamiento. Propuso que la reforma constitucional establezca un marco legal claro que defina las atribuciones de los municipios y determine qué recursos les corresponden para ejecutarlas con eficiencia.

Además, subrayó que cualquier transferencia de competencias desde la provincia hacia las comunas debe ir acompañada de la correspondiente transferencia de recursos: “Entiendo que todos los gobiernos locales vamos a estar de acuerdo en esto”, afirmó.

La propuesta apunta a evitar que los municipios se vean obligados a asumir nuevas responsabilidades sin contar con el financiamiento necesario, una situación que —según dijo— es habitual y desgasta la gestión local.

Transparencia y control

Poletti también dedicó un apartado a la necesidad de garantizar el buen uso de los fondos públicos. Propuso que las futuras cartas orgánicas municipales incorporen de manera obligatoria criterios básicos de eficiencia y control del gasto, respaldados por mecanismos institucionalizados de auditoría y rendición de cuentas.

Para el intendente, la transparencia no solo es un compromiso ético, sino también una herramienta clave para fortalecer la legitimidad de los gobiernos locales y consolidar la confianza ciudadana.

Una reforma para jerarquizar el rol municipal

En el cierre de su intervención, Poletti volvió a remarcar que la autonomía y el financiamiento justo son piezas de un mismo engranaje: “Es una herramienta para avanzar en un proceso de descentralización política y de jerarquización de los gobiernos locales. Brindemos a los municipios las herramientas para hacer realidad el mandato inspirador de nuestra actual Constitución”.

El planteo del intendente se inscribe en un debate más amplio que atraviesa la Convención Reformadora: cómo equilibrar el poder y los recursos entre la provincia y sus municipios. Mientras la autonomía aparece como un consenso transversal entre intendentes de distintas fuerzas políticas, el punto más delicado sigue siendo la distribución de fondos.

Si las propuestas de Poletti encuentran eco en el texto final de la reforma, Santa Fe podría dar un paso histórico hacia un esquema de gobierno más descentralizado, con municipios fortalecidos en su capacidad de decisión y en su respaldo financiero. Pero el desenlace dependerá de la voluntad política de los convencionales y de la capacidad de las partes para acordar una nueva arquitectura institucional que combine autonomía, equidad y control.