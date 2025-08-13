Viotti se calza el overall: habrá veredas nuevas en el centro

Luego de las PASO, las luces de alerta se encendieron en las oficinas del Ejecutivo Municipal, y el intendente supo recibir el golpe de las elecciones de medio término y dar un golpe de timón de su gestión. Viotti comenzó a centrase en lo que desde hace tanto tiempo se reclama: la higiene de la ciudad, la renovación de las destruídas veredas del centro y el excremento de las aves.

La ciudad de Rafaela se encamina a subsanar una de las problemáticas que aquejan a los comerciantes de la zona y a los vecinos que transitan por el centro de nuestra urbe.

Desde el espacio oficial se presentó el proyecto de renovación de veredas y en tiempo record este fue aprobado. Este martes cerró el registro de oposición y con solo el 22% de oposición por parte de los frentistas la renovación de las veredas céntricas tiene luz verde.

Según informaron fuentes oficiales a R24N, se está priorizando la coordinación con los comerciantes para minimizar el impacto en la actividad económica.

En cuanto a la contribución que le tocará abonar a los frentistas, está se hará según los metros cuadrados de vereda que correspondan a cada propiedad.

El proyecto también prevé planes especiales de pago para aquellos propietarios que acrediten dificultades económicas. Estos casos serán evaluados por el Ejecutivo municipal con la intervención de los organismos competentes, y los interesados deberán presentar la documentación correspondiente y someterse a controles socioeconómicos.

Viotti comienza a encaminar su gestión y ya se calza el overall con el avance de distintas obras en la ciudad. El golpazo de las elecciones le abrió los oidos, parece haber madurado políticamente y ya no se toma las críticas a modo tan personal, sino que ahora aprendió a diferenciar las discrepancias constructivas.