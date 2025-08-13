La decisión del Tottenham con Cuti Romero tras los rumores que lo sumaron al Atlético de Madrid

La temporada 2025/2026 parecía ser el momento justo para un cambio en la carrera de Cristian Romero. Porque el propio defensor de la Selección Argentina manifestó su deseo de saltar de la Premier League de Inglaterra a LaLiga de España, justo en medio de los rumores que lo vinculaban con el Atlético de Madrid.

Fue en el mes de mayo cuando el surgido de Belgrano de Córdoba hizo referencia a esta posibilidad, coincidiendo con el momento preciso en el que en el Colchonero ya estaban diagramando el plantel para el siguiente curso tras sus frustraciones en el campeonato español, en la Copa del Rey y en la UEFA Champions League (después, encima, llegaría el fracaso en el Mundial de Clubes, del que se despidió en fase de grupos).

Pero finalmente nada de lo descrito sucedió. Las diferencias económicas hicieron que se frustrara la chance de que Cristian Romero se incorporara a la legión argentina en el Atlético de Madrid (si bien Rodrigo De Paul fue transferido al Inter Miami, Thiago Almada llegó para mantener la misma cantidad de albiceleste en el rojiblanco).

A todo esto, el Cuti realizó la pretemporada con el Tottenham Hotspur y ya se mentaliza en una nueva campaña en la Premier League, en la que, ahora, actuará como capitán. Si bien ya era una de las voces de mando, la salida de Heung-Min Son (nuevo jugador del LAFC) dejó vacante la cinta, la cual, a partir del próximo partido, la portará el Campeón del Mundo.

Tottenham busca un nuevo título

El Tottenham Hotspur de Cristian Romero disputará este miércoles 13 de agosto la Supercopa de Europa. Tras vencer al Manchester United 1 a 0 en San Mamés por la Final de la UEFA Europa League, ahora se verá las caras con el París Saint-Germain, vigente ganador de la Champions League, campeón de Francia y subcampeón del mundo.

El duelo se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Udine, Italia, desde las 21:00 horas de Europa Central. Por cierto, será la edición número 50 de este certamen que se desarrolla desde 1973.

Tottenham debutará este sábado en la Premier League 2025/2026

Tras el duelo con el conjunto de Luis Enrique, el Tottenham se enfocará en su estreno en la Premier League 2025/2026. Será contra el Burnley el sábado 16 de agosto a las 16 horas CET en el Tottenham Stadium de Londres.

Fuente: bolavip