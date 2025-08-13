Francisco Comesaña hizo historia en Cincinnati: pasó por primera vez a octavos de final de un Masters 1000

Francisco Comesaña hizo historia en Cincinnati y avanzó a los octavos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera. El marplatense se impuso en una batalla de más de tres horas, bajo un calor sofocante y en un duelo en el que tanto él como su rival tuvieron que ser atendidos por los médicos.

En una jornada marcada por el calor extremo, la lluvia y el drama, este martes, Francisco Comesaña logró el triunfo más importante de su carrera: venció al estadounidense Reilly Opelka por 6-7, 6-4 y 7-5

El argentino, actual N°71 del ranking ATP, necesitó de tres horas y ocho minutos para imponerse en un duelo extenuante, en el que levantó tres match points y tuvo que ser atendido por un golpe de calor. Su rival terminó mareado y necesitó atención médica.

En el segundo set, cuando Comesaña estaba 4-3 arriba, con más de 30°C y alta humedad, el calor lo obligó a pedir atención médica. Le tomaron la presión, le pusieron hielo en el cuello y hasta pasó brevemente por el vestuario antes de continuar.

“No te vas ni loco de acá”, le gritó su entrenador desde la tribuna para motivarlo. Finalmente, el argentino pudo sobreponerse a esta situación y también a su rival.

Tras igualar el partido, en el tercer set, Opelka llegó a estar 5-4 con match point a favor, pero la lluvia interrumpió el juego por casi una hora. Al regreso, Comesaña salvó otras dos pelotas de partido, quebró el servicio y terminó ganando

El intenso calor se transformó en un nuevo rival para los tenistas en este torneo que es la antesala del US Open. Las quejas de fanáticos y de los protagonistas no tardaron en llegar.

De esta manera, Comesaña es el único latinoamericano en competencia y jugará ante el ruso Andrei Rublev, noveno preclasificado, que también sufrió para vencer al australiano Alexei Popyrin por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-5 en un duelo de tres horas y media.

